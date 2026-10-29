امیدآفرینی و جهاد تبیین، رسالت مهم نخبگان در مسیر اقتدار ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست «جهاد تبیین» با اشاره به پیام چهارم آبان رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نخبگان، این پیام را جامع، عمیق و سرشار از نکات ارزشمند دانست و بر ضرورت توجه دقیق به مفاهیم و پیام‌های آن تأکید کرد.

او با بیان اینکه ادعای ولایتمداری آسان، اما حرکت در مسیر ولی خدا و پایبندی عملی به این مسیر دشوار است، اظهار کرد: تاریخ اسلام، به‌ویژه حوادث دوران امیرالمؤمنین علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع)، نشان می‌دهد که برخورداری از ظواهر دینی، حفظ قرآن، عبادت و حتی سابقه همراهی با پیامبر اکرم (ص) به‌تنهایی مانع انحراف انسان نمی‌شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: تاریخ، آینه‌ای تمام‌نما در برابر ماست تا با عبرت گرفتن از سرگذشت گذشتگان، از گم کردن مسیر حق و گرفتار شدن در انحرافات جلوگیری کنیم. معیار حقیقی، صرفاً ادعای دینداری نیست، بلکه شناخت درست مسیر حق و ایستادگی در کنار ولی خداست.

روایت امید، ضرورتی برای جامعه امروز

کلانتری در ادامه، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر امید به آینده کشور، خاطرنشان کرد: در جامعه، دو نوع روایت می‌تواند شکل بگیرد؛ روایت امید و پیشرفت یا روایت یأس و ناامیدی. گاهی تمرکز افراطی بر مشکلات و بزرگ‌نمایی کاستی‌ها، فضای عمومی جامعه را به سمتی می‌برد که افراد تصور می‌کنند همه‌چیز تیره و تار است؛ در حالی که واقعیت‌های مثبت و دستاورد‌های کشور نیز وجود دارند و باید به‌درستی دیده و بیان شوند.

او با انتقاد از کم‌توجهی به آثار اجتماعی و فرهنگی سخنان منفی، به‌ویژه در حضور نسل جوان، گفت: وقتی در خانواده یا محیط‌های اجتماعی، مشکلات به‌صورت مکرر و بدون توجه به واقعیت‌های مثبت مطرح می‌شوند، ممکن است ذهنیت نسل جدید نسبت به آینده کشور منفی شکل بگیرد. ازاین‌رو، همه ما در گفتار، نوشتار و موضع‌گیری‌های خود مسئولیت داریم که در کنار بیان مشکلات، ظرفیت‌ها، موفقیت‌ها و دستاورد‌های جامعه را نیز تبیین کنیم.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به بخشی از پیام چهارم آبان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «ایران عزیز ما در این مقطع زمانی بیشتر مظهر اراده و امید است»، تصریح کرد: آنچه امروز در صحنه تقابل با قدرت‌های استکباری اهمیت اساسی دارد، صرفاً برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی نیست؛ بلکه اراده، ایمان، مقاومت، امید و تاب‌آوری یک ملت است که می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد.

نقش بی‌بدیل جوانان و نخبگان در آینده کشور

کلانتری با تأکید بر جایگاه جوانان در پیشرفت ایران اسلامی، بیان کرد: نقش نخبگان و جوانان بااستعداد و توانمند ایرانی در امیدآفرینی، پیشرفت و حرکت کشور به‌سوی آینده‌ای درخشان، بی‌بدیل است. همان‌گونه که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر ظرفیت جوانان تأکید شده، انگیزه و امید نخبگان برای تحول در کشور، سرمایه‌ای ارزشمند و نیروی محرکه پیشرفت ملی است.

او با اشاره به موفقیت‌های جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی افزود: حضور موفق ورزشکاران و نخبگان علمی کشور در رقابت‌های بین‌المللی، حتی در شرایط دشوار و هم‌زمان با فشار‌ها و تهدید‌های خارجی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های انسانی، اراده و توانمندی ملت ایران است. این موفقیت‌ها باید به‌عنوان واقعیت‌های عینی پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرند و به‌درستی برای جامعه تبیین شوند.

نخبگی، محدود به علم و فناوری نیست

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به تعبیر «نخبگان بصیرت و جهاد» در پیام رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: جغرافیای نخبگی تنها به حوزه علم و فناوری، ورزش یا مهارت‌های تخصصی محدود نمی‌شود؛ بلکه هر نوع برتری و ممتاز بودن مثبت و مطلوب در هر عرصه‌ای می‌تواند زمینه تحقق نخبگی را فراهم کند.

وی ادامه داد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، می‌تواند با تلاش مستمر، مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت عملکرد خود، به یک نیروی اثرگذار در مسیر پیشرفت کشور تبدیل شود. معلم، مبلغ دینی، راننده، کارمند، مهندس و هر فردی که در

حرفه خود برای ارائه بهترین عملکرد تلاش می‌کند، می‌تواند در جایگاه خویش نقش‌آفرین باشد.

کلانتری با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن مسئولیت‌های فردی و اجتماعی گفت: اگر هر فرد در جایگاه خود برای رسیدن به بالاترین سطح توانمندی تلاش کند و فعالیت خود را با ایمان، اعتقاد، بصیرت و تبعیت از رهنمود‌های رهبری همراه سازد، مجموعه این تلاش‌ها به پیشرفت و اقتدار کشور منجر خواهد شد.

او همچنین با اشاره به حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های اجتماعی و ملی افزود: حضور آگاهانه مردم و جوانان، فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی و تلاش در مسیر اعتلای ایران اسلامی، جلوه‌هایی از نخبگی مبتنی بر بصیرت و جهاد هستند که آثار آن در معادلات و محاسبات دشمن نیز نمایان می‌شود.

تلاش نخبگان در هر عرصه، موجب اقتدار ایران است

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش ورزشکاران در تقویت اقتدار ملی، خاطرنشان کرد: موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی حاصل ترکیب توان جسمانی، قدرت روحی، اخلاق، ایمان و تلاش مستمر است و این موفقیت‌ها می‌توانند تصویر واقعی از اراده و سرزندگی ملت ایران را در برابر جهانیان به نمایش بگذارند.

او با اشاره به نقش بانوان ورزشکار ایرانی در معرفی هویت فرهنگی و دینی کشور اظهار کرد: بانوانی که با حفظ پوشش اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند و به موفقیت دست می‌یابند، علاوه بر افتخارآفرینی ورزشی، پیام فرهنگی و هویتی ملت ایران را نیز منتقل می‌کنند.

کلانتری افزود: گاهی یک تصویر روشن از موفقیت یک بانوی ایرانی با پوشش اسلامی در عرصه بین‌المللی، می‌تواند اثری فراتر از ساعت‌ها سخنرانی و فعالیت تبلیغی داشته باشد؛ زیرا این حضور، به‌صورت عملی نشان می‌دهد که پیشرفت، موفقیت و پایبندی به ارزش‌های دینی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ضرورت تبیین مستمر دستاورد‌های کشور

او با تأکید بر اینکه دستاورد‌های علمی، صنعتی، دفاعی، عمرانی و ورزشی کشور باید به‌صورت مستمر برای مردم بیان شوند، گفت: یکی از دلایل تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر پیشرفت‌های کشور، آن است که این واقعیت‌ها به‌اندازه کافی در جامعه بازگو نمی‌شوند و ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی موجود، آن‌گونه که باید، برای تبیین این دستاورد‌ها به کار گرفته نمی‌شوند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به مسئولیت رسانه‌ها، تریبون‌داران و فعالان فرهنگی در این زمینه تصریح کرد: بیان دستاورد‌های کشور نباید به شرایط خاص یا مقاطع بحرانی محدود شود. جامعه‌ای که در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد و هم‌زمان با فشار‌ها و تهدید‌های خارجی مواجه است، باید موفقیت‌ها و توانمندی‌های خود را به‌صورت مستمر و مستند برای مردم بازگو کند.

او افزود: بیان مکرر و مستدل واقعیت‌های پیشرفت کشور، به تقویت اعتماد عمومی، افزایش امید اجتماعی و آگاهی نسل جوان از ظرفیت‌های ملی کمک می‌کند. در این زمینه، رسانه‌ها، ائمه جمعه، فعالان فرهنگی و همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند، مسئولیتی مهم بر عهده دارند.

تبدیل دانش به فناوری، از دستاورد‌های مهم نخبگان ایرانی

کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تبدیل دانش به فناوری و کاربردی کردن دستاورد‌های علمی تأکید کرد و گفت: نخبه ایرانی نشان داده است که می‌تواند دانش و استعداد خود را به ابزاری برای حل مسائل واقعی مردم و کشور تبدیل کند.

او با اشاره به حوزه‌هایی همچون سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست‌فناوری، هوافضا، صنعت و معدن، پزشکی، کشاورزی، فناوری هسته‌ای و انرژی، اظهار کرد: امروز آثار حرکت علمی کشور در عرصه‌های مختلف زندگی مردم قابل مشاهده است و نمونه‌های متعددی از کاربردی شدن دانش و فناوری ایرانی در بخش‌های گوناگون وجود دارد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در تشریح این دستاوردها، به تولید برق با استفاده از توربین‌های ایرانی در نیروگاه‌ها، فناوری‌های دانش‌بنیان در آب‌شیرین‌کن‌های جزایر جنوبی، استفاده از پهپاد‌های کشاورزی برای بهینه‌سازی عملیات کشاورزی و مدیریت منابع آب و خاک، تولد فرزندان خانواده‌های نابارور با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، تشخیص و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج با رادیودارو‌های ایرانی و پایش زمین، آب و محصولات کشاورزی با استفاده از ماهواره‌های سنجشی اشاره کرد.

او افزود: این دستاورد‌ها تنها بخشی از ظرفیت علمی و فناورانه کشور هستند و موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در عرصه‌های دفاعی و نظامی، بار‌ها توانمندی نخبگان ایرانی را در معرض توجه جهانیان قرار داده است.

کلانتری با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان علم، فناوری و نیاز‌های واقعی جامعه خاطرنشان کرد: پیشرفت علمی زمانی آثار گسترده‌تری در زندگی مردم خواهد داشت که دانش تولیدشده به فناوری‌های کاربردی، محصولات مورد نیاز کشور و راهکار‌های مؤثر برای حل مسائل جامعه تبدیل شود.

او در پایان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، جوانان و عموم مردم در مسیر پیشرفت ایران اسلامی، جهاد تبیین، امیدآفرینی، بصیرت و تلاش مسئولانه در هر جایگاه را از الزامات تقویت اقتدار ملی دانست.