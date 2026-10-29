باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز پنجشنبه در همایش تجلیل از محیط بانان به مناسبت روز ملی محیط بان (۸ آبان) ضمن خیر مقدم به حضور رئیس جمهور، با اشاره به آسیب‌دیدن بیش از ۱۳ منطقه حفاظت‌شده کشور در جریان جنگ‌های اخیر افزود: محیط‌بانان در کنار مأموریت حفاظت از عرصه‌های طبیعی، در روز‌های جنگ نیز با همکاری دستگاه‌های نظامی و استانی، برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و تداوم حفاظت از سرمایه‌های طبیعی تلاش کردند.

وی اظهار کرد: حضور رئیس‌جمهور در این مراسم، برای نخستین بار در بالاترین سطح اجرایی کشور، نشان‌دهنده توجه به موضوع محیط‌زیست و مایه دلگرمی خانواده بزرگ محیط‌زیست است.

انصاری با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی جنگ‌های اخیر و تحریم‌ها افزود: محیط‌بانان در این دوران با شناختی که از مناطق صعب‌العبور و دور از دسترس داشتند، در همکاری با نهاد‌های نظامی و دستگاه‌های استانی نقش‌آفرینی کردند و در عین حال کوشیدند روند حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور متوقف نشود.

بیش از ۱۳ منطقه حفاظت‌شده کشور در دو جنگ اخیر آسیب دیدند

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه عرصه‌های طبیعی، مناطق حفاظت‌شده و اکوسیستم‌های تالابی در جریان حملات اخیر آسیب دیدند، گفت: بیش از ۱۳ منطقه حفاظت‌شده کشور در این جنگ‌ها با آسیب مواجه شدند و به پاسگاه‌های محیط‌بانی، تجهیزات، خودرو‌ها و حیات‌وحش نیز خسارت وارد شد.

انصاری با اشاره به آسیب‌های واردشده به خانواده محیط‌زیست در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: محیط‌بان جواد حسن‌زاده دو نفر از اعضای خانواده خود را در حمله به پاسگاه محیط‌بانی چیذر در استان هرمزگان از دست داد، اما با وجود این داغ بزرگ، بار دیگر به مأموریت حفاظت بازگشت و امروز نیز در جمع محیط‌بانان حضور دارد.

وی با ادای احترام به ۱۵۴ شهید محیط‌بان که در سال‌های گذشته جان خود را برای حفاظت از طبیعت کشور از دست داده‌اند، گفت: یاد و خاطره این عزیزان و فداکاری‌های آنان باید به عزمی جدی‌تر برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و بهبود شرایط حفاظتی تبدیل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به آمار جانبازان و مصدومان محیط‌بان افزود: در حال حاضر ۳۷۴ نفر از محیط‌بانان در جریان مأموریت‌های حفاظتی دچار جانبازی یا مصدومیت شده‌اند. همچنین از میان ۱۵۴ شهید محیط‌بان، شهادت ۵۷ نفر احراز شده است.

محیط‌بان صرفاً نگهبان یک منطقه نیست

انصاری با تأکید بر اینکه محیط‌بان صرفاً نگهبان یک منطقه نیست، اظهار کرد: محیط‌بان پاسدار امنیت زیستی، حافظ تنوع زیستی و یکی از حلقه‌های اصلی تاب‌آوری سرزمین است. این نیرو‌ها در خط مقدم مقابله با شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌ها و قاچاق حیات‌وحش قرار دارند و مسئولیت آنها به این موارد محدود نمی‌شود.

وی پایش مناطق، شناسایی تغییرات اکولوژیک، مشارکت در مهار آتش‌سوزی‌ها، امداد و تیمار حیات‌وحش، ثبت و مستندسازی تخلفات، همکاری با مراجع قضایی و مدیریت تعارض میان انسان و حیات‌وحش را از دیگر وظایف مهم و چندوجهی محیط‌بانان برشمرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت توجه به دانش و تجربه محیط‌بانان گفت: بسیاری از این نیرو‌ها علاوه بر تجربه‌های میدانی، از تحصیلات دانشگاهی و دانش تخصصی در حوزه محیط‌زیست برخوردارند و لازم است این سرمایه علمی در سیاست‌های آموزشی، مسیر ارتقای شغلی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی آنان به رسمیت شناخته شود.

انصاری افزود: برای حفاظت مؤثر، به محیط‌بانانی نیاز داریم که در کنار شجاعت و تعهد، از دانش روز، تخصص، فناوری‌های نوین و مهارت تعامل با جوامع محلی برخوردار باشند؛ چرا که حفاظت مؤثر از پیوند تجربه میدانی با علم و فناوری حاصل می‌شود.

انصاری با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در حوزه حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی، خودرو‌های عملیاتی، تجهیزات ارتباطی و ایمنی، امکانات پاسگاه‌ها و آموزش‌های تخصصی باید متناسب با شرایط اقلیمی متنوع کشور و وسعت مناطق تحت حفاظت انجام شود.

وی تأکید کرد: نمی‌توان از محیط‌بانان انتظار داشت مسئولیت‌های سنگین حفاظتی را بر عهده بگیرند، اما ابزار و امکانات متناسب با این مسئولیت‌ها در اختیارشان قرار نگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، از ابتدای فعالیت این دولت تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط محیط‌بانان، تقویت توان حفاظتی، توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات و استفاده از امکانات جدید انجام شده است.

هوشمندسازی ۱۷ منطقه تحت مدیریت محیط‌زیست و استخدام نیرو‌های جدید

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از توسعه هوشمندسازی در ۱۷ منطقه تحت مدیریت، تجهیز ۱۴ منطقه به سامانه‌های پایش و پهپاد‌ها و تأمین بیش از ۳۰۰ خودروی عملیاتی در دو سال گذشته خبر داد.

وی گفت: امسال نیز حدود ۴۸۰ محیط‌بان از طریق آزمون استخدامی جذب می‌شوند.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت توان حفاظتی مناطق تحت مدیریت این سازمان اظهار کرد: توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی مناطق، تأمین تجهیزات و تقویت نیروی انسانی از جمله اقداماتی است که با هدف بهبود شرایط حفاظت از طبیعت کشور دنبال شده است.

وی افزود: هوشمندسازی در ۱۷ منطقه تحت مدیریت توسعه یافته و سامانه‌های پایش، پهپاد‌ها و تجهیزات نظارتی نیز در ۱۴ منطقه به کار گرفته شده‌اند. همچنین در ۲ سال گذشته بیش از ۳۰۰ خودروی عملیاتی برای استفاده در مناطق تحت مدیریت تأمین شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به راه‌اندازی هنرستان‌های محیط‌بانی در ۶ استان گفت: این اقدام با هدف تربیت نیرو‌های متخصص و تقویت ظرفیت نیرو‌های بومی برای فعالیت در حوزه محیط‌بانی انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد پست‌های سازمانی در بخش محیط‌بانی بلاتصدی است، با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سند نیروی انسانی به تصویب رسیده و امسال حدود ۴۸۰ محیط‌بان از طریق آزمون استخدامی جذب خواهند شد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: اجرای این اقدامات با وجود شرایط خاص کشور و دو جنگ اخیر، بیانگر توجه به موضوع حفاظت از محیط‌زیست و ضرورت تقویت ظرفیت‌های حفاظتی است.

اصلاح قانون حمل سلاح در مجلس پیگیری می‌شود

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با محیط‌بانان گفت: یکی از خلأ‌های موجود در حوزه حقوقی، قانون به‌کارگیری سلاح است که با حمایت نمایندگان مجلس و پیگیری‌های انجام‌شده، اصلاح آن برای تقویت حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در دستور کار قرار دارد و قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از همکاری دستگاه‌های مسئول در تسریع روند احراز شهادت محیط‌بانان قدردانی کرد و افزود: سال گذشته سه محیط‌بان ارزشمند را از دست دادیم و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند احراز شهادت آنان با سرعت بیشتری انجام شد. انتظار می‌رود این روند درباره دیگر محیط‌بانان جان‌باخته و همچنین جانبازان و آسیب‌دیدگان این حوزه نیز با جدیت دنبال شود.

انصاری با قدردانی از همکاری فرماندهی یگان‌های حفاظتی فراجا و قوه قضاییه، بر ضرورت حمایت قضایی از محیط‌بانان و برخورد مؤثر با متخلفان زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفاظت پایدار تنها از طریق مقابله با تخلفات محقق نمی‌شود، گفت: مشارکت جوامع محلی، اعتمادسازی، آموزش عمومی و همکاری مردم می‌تواند فشار بر نیرو‌های میدانی را کاهش دهد و حفاظت از طبیعت را به تعهدی مشترک و ملی تبدیل کند.

وی با اشاره به فداکاری محیط‌بانان اظهار کرد: وظیفه مسئولان صرفاً قدردانی از تلاش و ایثار این نیرو‌ها نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا آنان با امنیت بیشتر، امکانات مناسب‌تر و پشتوانه قانونی و معیشتی مطمئن‌تر به مأموریت خود ادامه دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با گرامیداشت روز ملی محیط‌بان و یاد شهدای این عرصه، بر تداوم تلاش‌ها برای بهبود شرایط معیشتی محیط‌بانان و تقویت توان حفاظتی آنان تأکید کرد.

در پایان مراسم با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس بنیاد شهید از محیط بان و مدیران برتر استانی قدردانی شد.