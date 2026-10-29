باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک فلسطینی بر اثر جراحات ناشی از حمله رژیم صهیونیستی به یک ایست بازرسی در منطقه المواصی در جنوب نوار غزه جان باخت و شمار شهدای این حمله به چهار نفر رسید. در این حمله بیش از ۳۰ نفر نیز زخمی شدند.

ده‌ها هزار فلسطینی آواره در چادر‌هایی در منطقه المواصی زندگی می‌کنند؛ منطقه‌ای که ارتش اسرائیل آن را «منطقه امن» اعلام کرده بود، اما حملات مرگبار به آن همچنان ادامه دارد.

همچنین به گفته یک منبع در خدمات امدادی، در پی اصابت گلوله‌های توپخانه به خانه‌ای در شرق شهر غزه، ۱۱ نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. نیرو‌های اسرائیلی در شرق محله التفاح، در شرق شهر غزه، نیز تیراندازی کردند.

در حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی خالی در اردوگاه آوارگان البریج در مرکز نوار غزه، کسی زخمی نشد. همچنین گزارش‌هایی از گلوله‌باران توپخانه‌ای در شرق اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه منتشر شده است.

منبع: الجزیره