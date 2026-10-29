باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی روز پنجشنبه در همایش تجلیل از محیط بانان به مناسبت روز ملی محیط، بان (۸ ابان ماه) با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان برای حفاظت از طبیعت کشور، اظهار کرد: وظیفه دارم به‌عنوان یک ایرانی از همه شما که با وجود چالش‌های متعدد برای حفاظت از محیط‌زیست تلاش می‌کنید، تشکر کنم و به‌ویژه یاد شهدای محیط‌بان را گرامی بدارم.

وی با طرح این پرسش که چرا جامعه به وجود محیط‌بانان نیاز دارد و چه اتفاقی افتاده که حفاظت از طبیعت به چنین ضرورتی تبدیل شده است، این پرسش را مطرح کرد که آیا هر ایرانی نباید خود را یک محیط‌بان بداند و در قبال حفظ طبیعت احساس مسئولیت کند؟

سخنگوی دولت با اشاره به حکایتی از مثنوی معنوی درباره زیاده‌خواهی انسان و پیامد‌های آن گفت: رابطه انسان با طبیعت، رابطه فرزند با مادر است؛ طبیعت مادر ماست و همان‌گونه که نمی‌توانیم بخشی از وجود خود را زائد بدانیم و حذف کنیم، نباید با درختان، گونه‌های جانوری و دیگر اجزای طبیعت نیز چنین رفتاری داشته باشیم.

مهاجرانی با بیان اینکه برخی از پیامد‌های تخریب طبیعت در قالب تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی بروز می‌کند، ادامه داد: دستکاری مسیر رودخانه‌ها، ساخت‌وساز در حریم رود‌ها و زیاده‌خواهی در بهره‌برداری از منابع طبیعی، نشان می‌دهد که هنوز احترام به طبیعت و جایگاه انسان به‌عنوان بخشی از آن را به‌درستی نیاموخته‌ایم.

مسیر توسعه جوامع از توسعه فردی می‌گذرد

وی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه جوامع از توسعه فردی تک‌تک افراد می‌گذرد، تصریح کرد: جامعه زمانی به توسعه‌یافتگی می‌رسد که افراد آن بدانند بخشی از محیط‌زیست هستند و رابطه‌شان با طبیعت باید بر پایه احترام و مسئولیت‌پذیری باشد.

سخنگوی دولت با قدردانی از محیط‌بانانی که برای جلوگیری از تخریب طبیعت و انقراض گونه‌های جانوری تلاش می‌کنند، گفت: تا زمانی که حفاظت از محیط‌زیست به یک دغدغه اجتماعی تبدیل نشود و افراد خود را مکلف به نگهداری از طبیعت ندانند، همچنان به حضور محیط‌بانان نیاز خواهیم داشت.

مهاجرانی افزود: با وجود تلاش‌های فرهنگی و آموزشی، همچنان شاهد رفتار‌هایی هستیم که با مسئولیت‌پذیری و اخلاق زیست‌محیطی فاصله دارد؛ از این‌رو، اگر انسان در برابر زیاده‌خواهی‌های خود مهار نشود، ممکن است برای دستیابی به منافع مادی، نه‌تنها محیط پیرامون خود، بلکه بخش‌های گسترده‌تری از جهان را نیز تخریب کند.

وی در ادامه با ادای احترام به خانواده‌های شهدای محیط‌بان، از فداکاری آنان در مسیر حفاظت از محیط‌زیست قدردانی کرد و با اشاره به حضور دختر یکی از شهدای محیط‌بان در مراسم گفت: پدر شما افتخار همه ماست و به داشتن چنین انسان‌های شجاعی افتخار می‌کنیم، هرچند هیچ‌کس جز خداوند نمی‌تواند جای خالی او را برای خانواده‌اش پر کند.

سخنگوی دولت با آرزوی آرامش برای خانواده‌های شهدای محیط‌بان، بر ضرورت همدلی و مشارکت عمومی برای بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور تأکید کرد.

منبع: ایرنا