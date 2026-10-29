مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از جابه‌جایی ۹ میلیون و ۹۶۱ هزار تن کالا و صدور ۵۰۸ هزار بارنامه در استان طی ۷ ماهه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی در تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل کالای استان در ۷ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۵۰۸ هزار بارنامه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا صادر شده است،وی افزود:طی این مدت میزان تناژ بار جابجا شده نیز ۹میلیون و ۹۶۱ هزار تن بوده است.

مرادی با اشاره به ظرفیت ناوگان و نیروی انسانی فعال در این بخش افزود: گیلان دارای ۷ هزار و ۳۵۶ ناوگان باری فعال و ۹ هزار و ۲۷۰ راننده فعال در حوزه حمل‌ونقل کالا است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۲۹۹ دستگاه وانت و ۵۷ راننده نیز در این بخش مشغول فعالیت هستند.

مرادی با بیان اینکه ۱۷۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: زیرساخت‌های پایانه‌ای حمل‌ونقل کالا در گیلان شامل ۳ پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی است.

برچسب ها: راهداری ، حمل‌ونقل
خبرهای مرتبط
رصد ۲۴ ساعته سامانه‌های برخط راهداری در ایام اربعین
کم کاری وزارت نفت و صمت برای تأمین ناوگان اتوبوس اربعین
واگذاری اتوبوس‌های دستگاه‌ها به راهداری در ایام اربعین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأکید بر رسیدگی انقلابی به پرونده سوءقصد به روحانی در رشت
ضرب‌الاجل ۶ هفته‌ای برای تکمیل زیرساخت‌های بازار رشت
زلزله ۳.۴ ریشتری رودسر را لرزاند
جابه‌جایی بیش از ۹ میلیون تن کالا در گیلان
آخرین اخبار
جابه‌جایی بیش از ۹ میلیون تن کالا در گیلان
زلزله ۳.۴ ریشتری رودسر را لرزاند
ضرب‌الاجل ۶ هفته‌ای برای تکمیل زیرساخت‌های بازار رشت
تأکید بر رسیدگی انقلابی به پرونده سوءقصد به روحانی در رشت
صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در گیلان
از سفر ارزیاب ایکوموس به ماسوله چه خبر؟
نشست اختتامیه فعالیت دبیرخانه ملی پنجمین دوره رخداد ملی رسانه‌ای سردارتاسردار
برگزاری نشست استانی قرارگاه بعثت در گیلان
پایان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور