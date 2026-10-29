باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی در تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل کالای استان در ۷ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۵۰۸ هزار بارنامه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا صادر شده است،وی افزود:طی این مدت میزان تناژ بار جابجا شده نیز ۹میلیون و ۹۶۱ هزار تن بوده است.

مرادی با اشاره به ظرفیت ناوگان و نیروی انسانی فعال در این بخش افزود: گیلان دارای ۷ هزار و ۳۵۶ ناوگان باری فعال و ۹ هزار و ۲۷۰ راننده فعال در حوزه حمل‌ونقل کالا است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۲۹۹ دستگاه وانت و ۵۷ راننده نیز در این بخش مشغول فعالیت هستند.

مرادی با بیان اینکه ۱۷۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: زیرساخت‌های پایانه‌ای حمل‌ونقل کالا در گیلان شامل ۳ پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی است.