معامله ۹۶۶ کیلوگرم شمش طلا در ۱۹ حراج مرکز مبادله از ابتدای سال

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۹ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که طی آن، ۹۶۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۹ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که طی آن، ۹۶۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.

او با اشاره به گروه‌های مجاز برای خرید شمش طلا در حراج‌های مرکز مبادله ایران اظهار کرد: فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج‌ها هستند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: متقاضیان خرید شمش طلا باید در گروه‌های مجاز تعیین‌شده قرار داشته باشند و مطابق ضوابط و مقررات اعلامی مرکز مبادله ایران در حراج‌ها شرکت کنند.

برچسب ها: شمش طلا ، مرکز مبادله
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