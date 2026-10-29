نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران در دیدار تولیت این آستان با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، به سردار غلامرضا جلالی اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در دیدار سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران که صبح امروز در سالن جلسات این مکان مقدس برگزار شد؛ نشان خادمی این آستان مسجد جمکران به سردار جلالی اهدا شد.

این دیدار با محوریت بررسی مسائل مرتبط با پدافند غیرعامل، امنیت و ضرورت صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور برگزار شد و طرفین درباره اهمیت آمادگی در برابر تهدیدها و تقویت اقدامات پیشگیرانه به گفت‌وگو پرداختند.

سردار جلالی در این دیدار با اشاره به ضرورت تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی در شرایط جنگی، بر اهمیت حفظ خدمات‌رسانی در بخش‌هایی همچون برق، آب، گاز، ارتباطات و رسانه تأکید کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین با اشاره به نقش اقدامات پیش‌بینی‌شده در حفظ فعالیت زیرساخت‌ها، تداوم خدمات عمومی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی را از ضرورت‌های مواجهه با تهدیدهای دشمن دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت اقدامات پدافندی و امنیتی، بر ضرورت حفظ وحدت اجتماعی، هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن و توجه به مسائل امنیتی پیرامون مسجد مقدس جمکران تأکید کرد.

منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران

برچسب ها: خادم افتخاری ، مسجد مقدس جمکران
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