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هشدار جدی درباره خطرات بازی‌های آنلاین + فیلم

معاون نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای گفت: چت‌های صوتی و نوشتاری موجود در بازی‌ها، بستر مواجهه کودکان و نوجوانان با افراد ناشناس را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدی، معاون نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به محبوبیت بالای بازی‌های آنلاین به‌ویژه در سنین پایین و میان کودکان و نوجوانان، بر ضرورت هوشیاری خانواده‌ها در قبال چالش‌ها و آسیب‌های پنهان این فضا تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تعاملات اجتماعی در بازی‌های آنلاین گفت: «چت‌های صوتی و نوشتاری موجود در بازی‌ها، بستر مواجهه کودکان و نوجوانان با افراد ناشناس را فراهم می‌کند؛ بنابراین خانواده‌ها باید نظارت دقیق‌تری بر این ارتباطات و تعاملات اجتماعی فرزندان خود داشته باشند.»

معاون نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای همچنین با ابراز نگرانی درباره هزینه‌های بی‌رویه کودکان و نوجوانان در بازی‌ها افزود: «در مواردی خانواده‌هایی به ما مراجعه کرده‌اند که فرزندشان تنها طی دو ماه مبلغ ۱۶۸ میلیون تومان در یک بازی هزینه کرده بوده و پدر و مادر نیز در جریان آن نبوده‌اند که این امر مشکلات فراوانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. از این رو، مدیریت و کنترل هزینه‌کرد فرزندان در فضای بازی‌ها امری ضروری است.»

 

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