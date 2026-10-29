شمار جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر به ۵ جایگاه در هرمزگان افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: از این شمار ۴ جایگاه در شهر بندرعباس و یک جایگاه در جزیره قشم بنزین سوپر عرضه می‌کنند.

عبدالله گیتی‌منش افزود: راه‌اندازی این خدمات در نواحی میناب و کیش نیز در دست پیگیری است.

وی گفت: در راستای پاسخ‌گویی به تقاضای شهروندان و تنوع‌بخشی به سبد سوخت، پس از آغاز عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های پامرو، سامکو و ترنج، جایگاه شهید عوض‌پور بندرعباس نیز به چرخه توزیع این فرآورده پیوست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان با تأکید بر استمرار پایش و نظارت بر روند سوخت‌رسانی افزود: تلاش این مجموعه بر مدیریت بهینه توزیع و همکاری با مجاری عرضه برای تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان با سرعت و کیفیت مطلوب متمرکز است.

گیتی‌منش گفت: به‌منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل دسترسی به بنزین سوپر، اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای راه‌اندازی خدمات عرضه این فرآورده در نواحی میناب و کیش نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: واحد‌های عملیاتی و نواحی منطقه با آمادگی کامل، پشتیبانی مستمر از جایگاه‌های عرضه را دنبال می‌کنند تا خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

برچسب ها: بنزین ، هرمزگان
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