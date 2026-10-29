اکنون قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن ملی در بندرعباس 37 میلیون تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: اکنون قیمت تمام شده هر مترمربع مسکن ملی در پیامبر اعظم متری 37 میلیون تومان است.

سلحشور گفت: وام حمایتی دولت 850 میلیون تومان است و بقیه مبلع باید آورده متقاضی باشد.

بدین ترتیب یک واحد 100 متری در حال تحویل حدود 4 میلیارد تومان تومان است که بیش از سه میلیارد تومان آن باید از سوی متقاضی تامین شود.

در ماه های آینده احتمالا این رقم بالاتر رود.

اکنون نیمی از متقاضیان مسکن ملی د رهرمزگان نتوانسته اند آورده خود را تکمیل کنند و به همین خاطر تسهیلات 300 میلیون تومانی برای سه دهک اول درامدی فعال شده است.