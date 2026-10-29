باشگاه خبرنگاران جوان -علی زندیه پیرامون این سقوط هولناک اظهار داشت : سقوط از طبقه چهارم ، حادثه‌ای هولناک در خیابان انسجام که با حضور به‌موقع و سریع آتش‌نشانان به عملیات نجات تبدیل شد.

در پی سقوط یک جوان ۳۰ ساله از طبقه چهارم ساختمان در حال ساخت به داخل چاله آسانسور، آتش‌نشانان قمی در عملیاتی حساس و نفس‌گیر برای نجات جان این فرد در کمترین زمان ممکن وارد عمل شدند و فرد مصدوم را از چاله آسانسور بیرون آوردند

در این حادثه که با سقوط از ارتفاع همراه بود، مصدوم از ناحیه سر و گردن دچار آسیب‌دیدگی جدی شد .

آتش‌نشانان اعزامی از واحدهای عملیاتی ۴۲۴ و ۵۲۴ با حضور در محل حادثه، عملیات امداد و نجات را با رعایت ملاحظات ایمنی و حساسیت‌های مربوط به مصدوم دچار آسیب سر و گردن انجام دادند و فردمصدوم تحویل اورژانس گردید.

هشدار ایمنی: چاله آسانسور یکی از نقاط پرخطر ساختمان است.رعایت اصول ایمنی، اطمینان از نصب حفاظ‌های استاندارد و جلوگیری از دسترسی افراد به این فضا، می‌تواند از وقوع حوادث جلوگیری نماید .