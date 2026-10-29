معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بروز سکته مغزی علاوه بر بزرگسالان در کودکان و نوزادان به دلیل پاره شدگی رگ اتفاق می‌افتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به سکته مغزی گفت: سکته مغزی در بین بزرگسالان بیشتر شیوع دارد، اما این عارضه در بین کودکان و نوزادان نیز شایع است.

به گفته وی، اگر نوزاد شیرخوار دست خودش را نتوانسته تکان بدهد باید والدین فرزند خود را به متخصص ببرند. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: اگر علائمی مانند تکان دادن دست در یک سمت در بین کودکان دیده شود یا فرزند دچار تشنج شود، باید والدین کودک خود را به پیش متخصص ببرند. 

وی با بیان اینکه والدین باید ضربات به سقف دهان را در محیط بیرون از منزل جدی بگیرند، تصریح کرد: ضربات ناشی از تصادف سبب بروز پارگی رگ‌های مغزی و شیوع سکته مغزی خواهد شد.

در ادامه، رحمتیان، فوق تخصص جراحی مغز و نخاع و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رادیو سلامت گفت: بیمارانی که دچار لخته خون در عروق بزرگ مغزی شده‌اند با اقدامات مدرن مانند حل کننده لخته خون امکان درمان دارند.

به گفته وی، اگر بیماران تا ۲۴ ساعت اولیه از بروز بیماری سکته مغزی به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درمان عارضه‌شان تا حدی وجود دارد. 

در ادامه، گلاره بنی هاشمی، متخصص مغز و اعصاب گفت: بیماری‌هایی مانند دیابت، چربی بالا و به ویژه استعمال دخانیات سبب بروز سکته مغزی در بین افراد خواهد شد.

به گفته وی، افراد جوان به دلیل تصادفات و مانور‌های خطرناک دچار پارگی رگ‌ها و سکته مغزی می‌شوند.

برچسب ها: سکته مغزی ، پاره شدن رگ
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