باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که انفجار کپسول اکسیژن در یک آمبولانس در ایالت سند در جنوب این کشور، دستکم ۹ کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است.
این حادثه اواخر چهارشنبهشب در یک بیمارستان محلی در منطقه تارپارکار رخ داد؛ زمانی که کارکنان بیمارستان در حال آمادهسازی بیماران برای انتقال بودند. هنگام اتصال کپسول اکسیژن در داخل آمبولانس، کپسول منفجر شد و خودرو آتش گرفت.
در میان جانباختگان، بیماران و کارکنان بیمارستان حضور داشتند. همچنین پنج نفر دیگر دچار سوختگی شدید شدند. مقامهای مسئول تحقیق درباره این حادثه را آغاز کردهاند.
منبع: خبرگزاری آناتولی