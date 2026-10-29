باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقش پررنگ رسانه‌ها در جنگ + فیلم

رسانه نقش مهمی در ترسیم خط فکری یک جامعه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا وصالی، کارشناس ارتباطات و سواد رسانه‌ای در برنامه تلویزیونی از نقش و تاثیر رسانه در جنگ سخن گفت و عنوان کرد که دشمن با رسانه روحیه ما را شناسایی می‌کند.

مطالب مرتبط
نقش پررنگ رسانه‌ها در جنگ + فیلم
young journalists club

بانوی ایرانی؛ از میدان علم و فناوری تا سکوی قهرمانی + فیلم

نقش پررنگ رسانه‌ها در جنگ + فیلم
young journalists club

 رسانه‌های ضدایرانی؛ از شور انتخاباتی برای اسرائیل تا پروژه تحریم انتخابات ایران! + فیلم

نقش پررنگ رسانه‌ها در جنگ + فیلم
young journalists club

شلیک گاز اشک‌آور به دانشجویان معترض در بروکسل + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
۹۵۴

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم
۵۶۶

مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم
۵۰۱

 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 بن‌بست تنگه‌هرمز؛ گرانی سرسام‌آور سوخت و هزینه‌های زندگی، بلای جان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها! + فیلم
۳۶۲

 بن‌بست تنگه‌هرمز؛ گرانی سرسام‌آور سوخت و هزینه‌های زندگی، بلای جان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
۶ میلیون گیمر حرفه‌ای در ایران + فیلم
۳۳۶

۶ میلیون گیمر حرفه‌ای در ایران + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha