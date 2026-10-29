فرمانده سپاه فجر تأکید کرد که سپاه خود را موظف به پشتیبانی از مردم در تمامی شرایط می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار یدالله بوعلی با اشاره به برگزاری رزمایش خدمت‌رسانی فاطمی در شیراز اظهار کرد: سپاه در کنار مأموریت‌های دفاعی و مقابله با دشمن، همواره خود را خدمتگزار مردم می‌داند و در هر عرصه‌ای که نیاز باشد، برای کمک به مردم از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به ابعاد مختلف این برنامه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم سپاه، حضور در کنار مردم و ارائه خدمات مورد نیاز در حوزه‌های مختلف است؛ مأموریتی که در کنار وظایف دفاعی و امنیتی، با جدیت دنبال می‌شود.

او با اشاره به خدمات ارائه‌شده در حوزه سلامت افزود: امروز شاهد ارائه خدمات متنوع پزشکی به مردم هستیم و مجموعه‌های مختلف درمانی برای تأمین نیاز‌های شهروندان پای کار آمده‌اند.

فرمانده سپاه فجر فارس با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان تصریح کرد: خدماتی که در استان فارس ارائه می‌شود، حاصل یک کار مشترک و هماهنگ است. در همین راستا، تمام ظرفیت‌های درمانی سپاه فجر استان و مراکز درمانی وابسته به سپاه در استان فارس برای پشتیبانی از این برنامه در اختیار مجموعه‌های مرتبط قرار گرفته است.

سردار بوعلی ادامه داد: در شهر شیراز، این اقدامات با محوریت قرارگاه حضرت احمد بن موسی (ع) دنبال می‌شود و در شهرستان‌ها نیز نواحی مقاومت بسیج برای پشتیبانی و کمک به اجرای برنامه‌ها و ارائه شایسته خدمات به مردم عزیز و شریف استان در میدان حضور دارند.

او با اشاره به نقش‌آفرینی سپاه در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: مردم همواره در صحنه‌های حساس در کنار کشور ایستاده‌اند و سپاه نیز خود را موظف می‌داند که در زمان نیاز، در کنار مردم باشد، در برابر تهدید‌ها ایستادگی کند و در حوزه خدمت‌رسانی نیز هر اقدامی را که در توان دارد، برای رفع مشکلات و نیاز‌های مردم انجام دهد.

فرمانده سپاه فجر فارس در پایان بر تداوم همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم تأکید کرد.

برچسب ها: تعهد ، سپاه فجر فارس ، تهدیدها ، رفع مشکلات مردم ، رزمایش فاطمی
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