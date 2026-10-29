فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری مردی ۲۹ ساله خبر داد که با جعل عنوان مأمور انتظامی از شهروندان اخاذی می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر اخاذی فردی با عنوان مأمور انتظامی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند. این فرد در تحقیقات به اخاذی از شهروندان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی لنگرود از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک یا درخواست‌های غیرقانونی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: پلیس ، لنگرود
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