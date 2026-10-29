فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز گفت: روستاهای بیدزرد، ظفرآباد، کفری و زیباشهر تحت پوشش رزمایش پزشکی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار غلامعلی احمدی جابری با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش بزرگ پزشکی «خدمت فاطمی» اظهار کرد: این اردوی جهادی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم و کم‌برخوردار شهری و روستایی به خدمات پزشکی و درمانی تخصصی برگزار شده است تا افرادی که به دلیل محدودیت امکانات، فاصله از مراکز درمانی یا مشکلات اقتصادی امکان بهره‌مندی آسان از خدمات پزشکی را ندارند، از خدمات رایگان درمانی بهره‌مند شوند.

او افزود: این رزمایش با مشارکت نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه فجر استان فارس، قرارگاه حضرت احمدبن‌موسی (ع)، نواحی مقاومت بسیج از جمله ناحیه بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، ناحیه امام حسن مجتبی (ع) و ناحیه حضرت رسول (ص) و با همکاری و حمایت فرمانداری شیراز، بخشداری مرکزی، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده اجرا شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز با اشاره به گستره جغرافیایی این طرح بیان کرد: خدمات‌رسانی در چندین نقطه شهری و روستایی برنامه‌ریزی شده است و در محدوده مسئولیتی این ناحیه، مناطقی از جمله دهستان بیدزرد و روستا‌های همجوار، ظفرآباد و روستا‌های اطراف، مناطق کفری و قره‌باغ، روستای شاپورجان و شهرک زیباشهر تحت پوشش خدمات این رزمایش قرار گرفته‌اند.

احمدی جابری با اشاره به ظرفیت گسترده کادر درمان در این رزمایش گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، حدود ۴۲۰ نفر از پزشکان، متخصصان و اعضای کادر درمانی و پیراپزشکی، با مشارکت گروه‌های جهادی از تهران و شیراز، در این حرکت خدمت‌رسان حضور دارند و پیش‌بینی می‌شود با احتساب خدمات سایر نواحی، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از مردم استان فارس از خدمات این رزمایش بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: خدمات پزشکی این رزمایش در حوزه‌های مختلفی از جمله دندان‌پزشکی، چشم‌پزشکی، خدمات پیراپزشکی، روان‌شناسی، مشاوره، زنان و زایمان، اطفال، قلب، داخلی و سایر تخصص‌های موردنیاز ارائه می‌شود.

احمدی جابری با تأکید بر اهمیت خدمات دندان‌پزشکی در این طرح خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به خدمات این حوزه، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت رزمایش به دندان‌پزشکی اختصاص یافته است تا مردم مناطق هدف بتوانند از خدمات درمانی رایگان در این بخش نیز بهره‌مند شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز تصریح کرد: علاوه بر خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی، دارو‌های موردنیاز بیماران نیز به‌صورت رایگان تأمین و ارائه می‌شود تا هزینه‌های درمان، فشار کمتری بر خانواده‌های کم‌برخوردار وارد کند.

احمدی جابری با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های درمانی گفت: در شرایطی که هزینه‌های پزشکی و دارویی برای برخی خانواده‌ها با میزان درآمد و توان اقتصادی آنان تناسب ندارد، برگزاری چنین اردو‌های جهادی می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد و زمینه دسترسی آسان‌تر اقشار آسیب‌پذیر به خدمات درمانی را فراهم کند.

او افزود: هدف از اجرای رزمایش خدمت فاطمی، تنها ارائه خدمات پزشکی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با حضور در میان مردم، تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی، افزایش همدلی و کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها را نیز دنبال کنیم. خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم، به‌ویژه محرومان و اقشار کم‌برخوردار، از رسالت‌های مهم بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اردو‌های جهادی بستری ارزشمند برای تحقق این مسئولیت به شمار می‌روند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز در ادامه از تلاش پزشکان و گروه‌های جهادی قدردانی کرد و گفت: حضور پزشکان متخصص و اعضای کادر درمانی از تهران و شیراز، در کنار تلاش گروه‌های جهادی، پاسداران، بسیجیان و عوامل اجرایی، ظرفیت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم کرده است.

او همچنین از همکاری مسئولان اجرایی، فرماندهان و مسئولان گروه‌های جهادی، شورا‌های اسلامی، دهیاران، مردم محلی و تمامی افرادی که در برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای این مأموریت مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.

احمدی جابری در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تداوم این حرکت‌های جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان، گروه‌های مردمی و بسیجیان، بتوانیم در آینده نیز خدمات گسترده‌تری به مردم شریف استان فارس ارائه دهیم و با شناسایی نیاز‌های مناطق محروم، گام‌های مؤثرتری در مسیر محرومیت‌زدایی، ارتقای سلامت عمومی و کاهش مشکلات درمانی خانواده‌ها برداریم.

او خاطرنشان کرد: رزمایش خدمت فاطمی جلوه‌ای از روحیه جهادی، همدلی و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم است و امیدواریم به برکت ایام فاطمیه و با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، توفیق خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و اقشار کم‌برخوردار بیش از پیش فراهم شود.

برچسب ها: مناطق محروم ، شیراز ، هم افزایی نهادهای فرهنگی ، رزمایش فاطمی ، خدمات دندانپزشکی
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