مدیرعامل برق شیراز از کشف ۴۳ دستگاه استخراج رمزارز با مصرف معادل برق ۲۰۰ خانوار در سروستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، از شناسایی و کشف ۴۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک مرکز پرورش شترمرغ خبر داد؛ دستگاه‌هایی که فعالیت پنهانی آنها در زیرزمین اتاقک نگهبانی، علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه برق، نمونه‌ای از سوءاستفاده از انرژی یارانه‌ای و تضییع حقوق مشترکان برق است.

او با اشاره به تداوم اقدامات هدفمند برای شناسایی و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و اینکه در جریان بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی، ۴۳ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده معادل ۱۵۰ کیلووات ساعت و برق ۲۰۰ خانوار را مصرف می‌کردند اظهار داشت: پنهان‌سازی تجهیزات استخراج رمزارز در فضا‌هایی با کاربری‌های غیرمرتبط، ضرورت تشدید نظارت‌ها و مشارکت بیشتر مردم در شناسایی و معرفی فعالیت‌های غیرمجاز را دوچندان می‌کند.

خسروی با تأکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از عوامل تحمیل بار غیرمتعارف به شبکه برق و تشدید ناترازی انرژی است، افزود: فعالیت ماینر‌ها با مصرف مداوم و شبانه‌روزی برق، ظرفیت شبکه را تحت فشار قرار می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز افت کیفیت برق، افزایش تلفات، آسیب به تجهیزات و اختلال در تأمین برق پایدار مشترکان شود.

او گفت: در شرایطی که صنعت برق برای تأمین نیاز‌های مصرف‌کنندگان و حفظ پایداری شبکه به مدیریت دقیق منابع انرژی نیاز دارد، استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، اقدامی زیان‌بار و مغایر با حقوق عمومی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و ایمنی فعالیت این دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مصرف بالای تجهیزات استخراج رمزارز، در کنار نیاز به سیستم‌های خنک‌کننده، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند و خطر بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد. فعالیت این دستگاه‌ها در فضا‌های غیرمجاز و گاه فاقد استاندارد‌های لازم، نه‌تنها سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های صنعت برق را در معرض آسیب قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند ایمنی افراد و اموال را نیز تهدید کند.

خسروی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در مقابله با این پدیده گفت: گزارش‌های مردمی یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای شناسایی مراکز پنهان استخراج غیرمجاز رمزارز است. از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک مرتبط با ماینر‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق مجاری رسمی اعلام کنند تا بررسی‌های لازم در چارچوب مقررات انجام شود. مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات، صیانت از منابع عمومی، کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکان کمک کند.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، نیز با اشاره به اهمیت کشف این مرکز غیرمجاز اظهار کرد: شناسایی ۴۳ دستگاه ماینر در زیرزمین اتاقک نگهبانی یک مزرعه پرورش شترمرغ نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز ممکن است در پوشش کاربری‌های مختلف و به دور از دید عمومی انجام شود؛ ازاین‌رو، پایش مستمر مصرف برق، بررسی موارد مشکوک و پیگیری گزارش‌های مردمی از محور‌های مهم فعالیت‌های نظارتی شرکت به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه هر دستگاه ماینر، بر اساس نوع و مشخصات فنی، مصرف برق قابل‌توجهی دارد، افزود: مصرف روزانه هر دستگاه در برآورد ارائه‌شده حدود ۸۰ کیلووات‌ساعت است و فعالیت تعداد زیادی از این تجهیزات می‌تواند بار چشمگیری به شبکه تحمیل کند.

برخورد با استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، در کاهش تلفات و حفاظت از زیرساخت‌های برق نیز مؤثر است و گزارش‌های مردمی می‌تواند روند شناسایی و برخورد با این تخلفات را تسریع کند.

شهرستان سروستان در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز است.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز