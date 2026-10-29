باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد اظهار کرد: از شامگاه ششم تا صبح هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، چهار حادثه رانندگی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به محل حوادث اعزام شدند.

برخورد دو خودروی پراید در بلوار چمران شیراز؛ هشت نفر مصدوم شدند

عابد در تشریح نخستین حادثه گفت: ساعت ۲۲:۳۶ شامگاه ششم آبان ماه، برخورد دو دستگاه خودروی پراید در بلوار چمران شیراز، هشت مصدوم بر جای گذاشت.

او افزود: با اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت شرایط آنان، شش مصدوم را به بیمارستان نمازی و دو مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

واژگونی پژو ۴۰۵ در فراشبند؛ پنج مصدوم حاصل حادثه

رئیس مرکز اورژانس فارس درباره دومین حادثه بیان کرد: ساعت ۰۰:۴۸ بامداد هفتم آبان، واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در در بلوار معلم شهرستان فراشبند، موجب مصدومیت پنج نفر شد.

او ادامه داد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با حضور در محل حادثه و بررسی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند که در نتیجه، سه نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند و دو مصدوم دیگر برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند منتقل شدند.

برخورد ایسوزو و پژو ۴۰۵ در ممسنی؛ یک فوتی و پنج مصدوم

عابد با اشاره به سومین حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۱:۳۳ بامداد هفتم آبان، برخورد یک دستگاه خودروی ایسوزو با پژو ۴۰۵ در محدوده بابامیدان، در محور مصیری به نورآباد، یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

او افزود: در پی اعلام این حادثه، کارشناسان اورژانس ۱۱۶ با همراهی یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، ارائه مراقبت‌های اولیه و انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، هر پنج مصدوم به بیمارستان ولیعصر نورآباد انتقال یافتند.

تصادف دو خودروی پراید در داراب؛ هفت نفر مصدوم شدند

رئیس مرکز اورژانس فارس در تشریح چهارمین حادثه گفت: ساعت ۰۶:۴۴ صبح، برخورد دو دستگاه خودروی پراید در ابتدای کمربندی غربی داراب از سمت رودبال، موجب مصدومیت هفت نفر شد.

او افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، به یک نفر در محل خدمات درمانی ارائه کردند و شش مصدوم دیگر را برای دریافت خدمات تخصصی و تکمیل روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب انتقال دادند.

تأکید بر رعایت اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث رانندگی

عابد در پایان با اشاره به نقش رفتار‌های پرخطر رانندگی در وقوع حوادث ترافیکی تأکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، توجه کامل به مسیر حرکت و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی، به‌ویژه در ساعات پایانی شب و بامداد، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات و کاهش شدت آسیب‌های ناشی از آن است.

او همچنین از تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و همکاری نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر در امدادرسانی به مصدومان این حوادث قدردانی کرد.