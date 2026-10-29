باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در جمع بانوان فعال در عرصه‌های حماسی و اجتماعی، مجاهدت‌های آنان را در چارچوب گفتمان یاری امام زمان (عج) و زمینه‌سازی برای ظهور قابل تحلیل دانست.

او با تأکید بر اینکه فعالیت بانوان در محلات، مواکب و عرصه‌های اجتماعی نباید به اقدامات اجرایی و تبلیغی محدود شود، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بخشی از یک حرکت تمدن‌ساز است که در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های الهی تأثیرگذار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به بیانات امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، از پیشگامی بانوان در نهضت اسلامی یاد کرد و با تشبیه نقش زنان به روایتگری حضرت زینب (س) در تداوم نهضت عاشورا، گفت: نقش‌آفرینی زنان در کنار پیشوایان دینی و اجتماعی، در استمرار حرکت‌های حق‌طلبانه مؤثر است.

او با یادآوری سخن امام راحل درباره «نیرو‌های در گهواره»، نقش مادران و زنان در تربیت نسل‌های آینده و تقویت هویت دینی را بنیادین و زیرساختی برشمرد.

نقش کلیدی زنان در تداوم مسیر بعثت اسلامی و مقاومت

ولدان تحول در جایگاه زنان و جوانان را از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه زنان، نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای تغییر الگو‌های رفتاری و تضعیف بنیان خانواده هشدار داد.

او تصریح کرد: بعثت حرکتی مقطعی نیست، بلکه جریانی مستمر و ریشه‌دار در بعثت نبوی است و حضور زنان در عرصه‌های گوناگون، جلوه‌ای از این جریان تاریخی و بخشی از مسیر مقاومت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره جایگاه زنان اظهار کرد: برخلاف نگاه‌های ابزاری و تقلیل‌گرایانه، اسلام بر کرامت، عزت و استقلال شخصیت زنان تأکید دارد و زن بودن نه محدودیتی برای نقش‌آفرینی، بلکه بخشی از هویت و ظرفیت وجودی بانوان است.

خون‌خواهی حق از باطل؛ فراتر از انتقام شخصی

ولدان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تحقق «زیست زینبی» تأکید کرد و گفت: جریان خون‌خواهی حق از باطل نباید صرفاً انتقام‌جویی شخصی تفسیر شود؛ بلکه در قالب گفتمانی با محوریت عدالت‌خواهی، احقاق حق و بازگرداندن امنیت اجتماعی به نسل‌های آینده معنا می‌یابد.

او با اشاره به ابعاد شناختی و روانی جنگ‌های نوین، بانوان را در روشنگری، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت انسجام اجتماعی مؤثر دانست و افزود: برای مقابله با آسیب‌های فکری و اجتماعی، باید برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیاز گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه آسیب‌دیدگان اقتصادی و جنگ، تدوین و اجرا شود.

منبع: تبلیغات اسلامی فارس