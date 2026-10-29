باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان براساس گزارش‌های مردمی و نیز رصد‌های مستمر اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند در روز‌های گذشته ۴ هسته سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی را در شهرستان‌های محدوده مرکز و جنوب استان، با همکاری دیگر نیرو‌های حافظ امنیت در استان، شناسایی و پیش از هرگونه اقدام تروریستی منهدم نمایند. دراین راستا ۱۶ تروریست که برخی از خارج از کشور آمده بودند، دستگیر شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تعدادی از تروریست‌های دستگیر شده، از جنایتکاران به شهادت رساندن جمعی از پرسنل فداکار فراجا در شهرستان ایرانشهر هستند که پس از بازداشت، تحویل مقام قضایی شدند.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود آورده است: از تروریست‌های دستگیر شده تعدادی سلاح و مهمات جنگی از جمله ۹ قبضه کلاشینکف، ۲ قبضه «ام۴» آمریکایی و ۷ قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین در ادامه ضربه به مزدوران بی‌وطن وابسته به شبکه جاسوسی-رسانه‌ای دشمن آمریکایی-صهیونیستی، ۳ نفر از این مزدوران که در حال جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت مقر‌ها و اماکن دفاعی و امنیتی جنوب استان بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وزارت اطلاعات در پایان ضمن تشکر و قدردانی مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مؤثر مردمی، همچنان تقاضا کرد که موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش دهند.