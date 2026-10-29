باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اهمیت آموزش و تمرین‌های تخصصی در مدیریت بحران اظهار کرد: برگزاری رزمایش‌های میدانی و تمرین‌های دورمیزی، زمینه شناسایی نقاط قابل بهبود و افزایش آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با حوادث و تهدیدات احتمالی را فراهم می‌کند.

سردار احمد بیگدلی افزود: در مدیریت حوادث، به‌ویژه مخاطرات شیمیایی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تصمیم‌گیری صحیح در لحظات اولیه اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه هرگونه اقدام نادرست یا ناهماهنگ می‌تواند ابعاد حادثه را گسترش دهد و روند امدادرسانی را با دشواری مواجه کند.

او با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی عملیاتی نیروها، مدیریت جهادی، آموزش مستمر و هماهنگی بین‌بخشی را از الزامات مقابله مؤثر با تهدیدات دانست و بر اهمیت تمرین سناریو‌های مختلف برای کاهش خطا و افزایش سرعت واکنش دستگاه‌ها تأکید کرد.

بیگدلی همچنین با اشاره به شعار هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵، «پدافند مردم‌محور؛ ایران پایدار»، بر ضرورت تقویت آمادگی و مشارکت مجموعه‌های مسئول در راستای حفاظت از مردم و زیرساخت‌ها تأکید کرد و آغاز رزمایش را اعلام کرد.

ارتش برای همکاری در مدیریت بحران و امدادرسانی آمادگی دارد

جانشین فرماندهی ارشدآجا در فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت همکاری میان نیرو‌های نظامی، مدیریت شهری و دستگاه‌های امدادی در شرایط اضطراری گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خود، در حوزه امدادرسانی و کمک به مردم در شرایط بحرانی مشارکت کند.

سرهنگ محمد فرهادی افزود: حوادث و بحران‌ها، به‌ویژه در شرایطی که با مخاطرات تخصصی همراه هستند، نیازمند همکاری نزدیک و هماهنگی عملیاتی میان مجموعه‌های مختلف‌اند. برگزاری رزمایش‌های مشترک این امکان را فراهم می‌کند تا نیرو‌های حاضر با ظرفیت‌ها، وظایف و شیوه همکاری یکدیگر آشنایی بیشتری پیدا کنند.

او ادامه داد: تقویت تعامل میان ارتش، شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های امدادی می‌تواند به افزایش آمادگی نیروها، تسریع در انجام مأموریت‌ها و بهبود روند امدادرسانی در حوادث احتمالی کمک کند. تمرین مشترک سناریو‌های عملیاتی نیز فرصتی برای بررسی فرایند‌های اجرایی و ارتقای هماهنگی در صحنه حادثه است.

هماهنگی دستگاه‌ها، زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدات است

مدیرکل بحران استانداری فارس با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و نظامی اظهار کرد: مدیریت مؤثر بحران، حاصل برنامه‌ریزی پیش از حادثه، شناخت ظرفیت‌های دستگاه‌ها، تقسیم دقیق مسئولیت‌ها و آمادگی برای اجرای هماهنگ مأموریت‌ها در شرایط اضطراری است.

غلامرضا غلامی با اشاره به برگزاری مانور «صلابت زاگرس» گفت: در این مانور، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی و دو هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات خدماتی و امدادی در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت داشتند و ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای پشتیبانی و ارائه خدمات در شرایط ویژه مورد توجه قرار گرفت.

او افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و امدادی، زمانی اثربخش خواهد بود که سازوکار همکاری میان آنها از پیش مشخص شده باشد و هر مجموعه با وظایف خود در مراحل مختلف مدیریت حادثه آشنایی داشته باشد.

غلامی با اشاره به اهمیت رزمایش تخصصی مقابله با تهدیدات نوین (شیمیایی) خاطرنشان کرد: حوادث مرتبط با مواد خطرناک به دلیل ویژگی‌های خاص خود، به واکنش سریع، اقدامات تخصصی و هماهنگی دقیق میان تیم‌های عملیاتی نیاز دارند. اجرای چنین رزمایش‌هایی زمینه بررسی آمادگی دستگاه‌ها، ارزیابی فرایند‌های امدادرسانی و تقویت تاب‌آوری در برابر تهدیدات را فراهم می‌کند.

تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی، نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس با اشاره به نقش هماهنگی بین دستگاه‌ها در ارتقای آمادگی استان اظهار کرد: موضوع پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، اجرای دستورالعمل‌های مرتبط و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول است.

عبدالله حقیری افزود: هماهنگی‌های انجام‌شده در شورای پدافند غیرعامل استان به ریاست استاندار فارس، زمینه پیگیری برنامه‌ها و تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است. هدف از این اقدامات، کاهش آسیب‌پذیری، حفاظت از زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای تداوم خدمات ضروری در وضعیت‌های اضطراری است.

او با اشاره به تجربه عملکرد دستگاه‌ها در شرایط دشوار، از جمله جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، بر اهمیت حفظ آمادگی و استمرار خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: تجربه شرایط بحرانی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی قبلی، هماهنگی میان مجموعه‌ها و آمادگی نیرو‌های عملیاتی در کاهش اختلالات و استمرار ارائه خدمات به مردم نقش مهمی دارد.

حقیری برگزاری رزمایش‌های تخصصی را یکی از ابزار‌های مؤثر برای ارزیابی آمادگی دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد: تمرین سناریو‌های مختلف، شناسایی نیاز‌های عملیاتی و بررسی شیوه همکاری دستگاه‌ها می‌تواند به تقویت تاب‌آوری و افزایش توان مدیریت حوادث در سطح استان کمک کند.

طرح جامع پدافند غیرعامل شیراز، پشتوانه ارتقای تاب‌آوری شهری است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اهمیت پیوند برنامه‌ریزی راهبردی و اقدامات عملیاتی اظهار کرد: ارتقای تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات، مستلزم شناسایی تهدیدات، بررسی آسیب‌پذیری‌ها و تدوین برنامه‌هایی است که بتواند ظرفیت‌های شهر را برای مواجهه با شرایط اضطراری تقویت کند.

مسعود زارعی با اشاره به اهمیت طرح جامع پدافند غیرعامل شهر شیراز افزود: چنین برنامه‌هایی می‌توانند زمینه مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، تعیین اولویت‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول فراهم کنند. در کنار مطالعات و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، اجرای رزمایش‌های میدانی نیز ضرورت دارد تا آمادگی مجموعه‌ها در عمل مورد بررسی قرار گیرد.

او ادامه داد: افزایش تاب‌آوری شهری تنها به اقدامات فنی و تجهیزاتی محدود نمی‌شود، بلکه هماهنگی سازمانی، آموزش نیرو‌های مسئول، ارتقای آگاهی عمومی و آمادگی برای مواجهه با شرایط غیرمنتظره نیز در تحقق این هدف نقش دارند.

زارعی با اشاره به اهمیت استمرار برنامه‌های حوزه پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نتایج رزمایش‌ها و تجربه‌های عملیاتی می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی کمک کند و زمینه حفاظت بهتر از شهروندان و زیرساخت‌های شهری را فراهم سازد.

توان تخصصی آتش‌نشانی شیراز در مقابله با حوادث شیمیایی تقویت می‌شود

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت توسعه توان تخصصی نیرو‌های عملیاتی اظهار کرد: مقابله با حوادث شیمیایی و سایر مخاطرات پیچیده، نیازمند آموزش‌های ویژه، برخورداری از تجهیزات متناسب و تمرین مستمر در شرایط شبیه‌سازی‌شده است.

هادی عیدی‌پور با اشاره به ظرفیت مرکز آموزش آتش‌نشانی شیراز گفت: این مرکز با وسعتی حدود دو هکتار، امکان آموزش و شبیه‌سازی موقعیت‌های مختلف حادثه را فراهم کرده است و می‌تواند در ارتقای مهارت نیروها، تمرین عملیات تخصصی و افزایش آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری نقش مؤثری داشته باشد.

او افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی در حوزه‌های مختلف عملیاتی، از جمله مواجهه با حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته‌ای، به آموزش‌های متناسب با نوع مخاطره نیاز دارند. در چنین حوادثی، شناخت ماهیت تهدید، رعایت الزامات ایمنی و اجرای صحیح دستورالعمل‌ها برای حفاظت از نیرو‌های عملیاتی و شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد.

عیدی‌پور با اشاره به تجربه حضور تیم تخصصی آتش‌نشانی شیراز در حادثه سردخانه یزد در سال ۱۴۰۲، با هماهنگی مدیریت بحران کشور و استانداری، این تجربه‌ها را در افزایش آمادگی نیرو‌ها مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم آموزش‌های تخصصی تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به آموزش تعدادی از آتش‌نشانان شیراز در بلاروس گفت: توسعه دانش تخصصی، استفاده از تجربه‌های آموزشی و تقویت امکانات مورد نیاز می‌تواند ظرفیت سازمان را برای مواجهه با حوادث پیچیده افزایش دهد. برگزاری رزمایش‌های مشترک نیز فرصتی برای ارزیابی توان نیرو‌ها و هماهنگی با سایر دستگاه‌های امدادی فراهم می‌کند.

سناریوی نشت آمونیاک با مشارکت دستگاه‌های تخصصی اجرا شد

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تشریح روند اجرای رزمایش گفت: این تمرین با طراحی سناریوی آسیب‌دیدگی مخزن آمونیاک در یک واحد صنعتی در پی وقوع انفجار فرضی اجرا شد و مراحل مختلف مدیریت حادثه، امدادرسانی به مصدومان و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را در بر گرفت.

امید جابری افزود: در این سناریو، پس از وقوع حادثه فرضی و اعلام شرایط اضطراری، تیم‌های عملیاتی برای مدیریت صحنه وارد عمل شدند و فرایند شناسایی و انتقال مصدومان، انجام اقدامات تخصصی و انتقال افراد به محدوده‌های امن بر اساس وظایف دستگاه‌های مشارکت‌کننده مورد تمرین قرار گرفت.

او ادامه داد: در چارچوب سناریوی طراحی‌شده، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز مسئولیت اقدامات تخصصی مرتبط با مدیریت حادثه را بر عهده داشت؛ نیرو‌های ارتش در بخش آلودگی‌زدایی مشارکت کردند؛ جمعیت هلال‌احمر در انتقال افراد به محدوده امن نقش داشت و اورژانس نیز اقدامات درمانی و انتقال مصدومان را دنبال کرد. سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز نیز در بخش مربوط به فوتی‌های احتمالی در سناریو مشارکت داشت.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها تصریح کرد: در حوادث شیمیایی، سرعت عمل به‌تنهایی کافی نیست و اقدامات باید بر اساس ماهیت حادثه، الزامات ایمنی و دستورالعمل‌های تخصصی انجام شود. هماهنگی در انتقال اطلاعات، تعیین محدوده‌های عملیاتی، تفکیک وظایف و اجرای صحیح مراحل امدادرسانی می‌تواند از گسترش پیامد‌های حادثه جلوگیری کند.

جابری خاطرنشان کرد: برگزاری این رزمایش فرصتی برای بررسی زنجیره فرماندهی، ارزیابی نحوه تعامل دستگاه‌های مشارکت‌کننده و شناسایی زمینه‌های قابل بهبود در فرایند پاسخگویی فراهم کرد. استمرار چنین تمرین‌هایی می‌تواند به ارتقای آمادگی نیروها، بهبود برنامه‌های عملیاتی و تقویت توان مدیریت حوادث در سطح شهر کمک کند.

او همچنین تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، تمرین سناریو‌های محتمل و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و نظامی باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا در زمان وقوع حوادث واقعی، امکان واکنش سریع، ایمن و منسجم فراهم باشد.

این رزمایش در چارچوب برنامه‌های هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و نظامی در یادمان شهید سردار سپهبد محمد پاکپور برگزار شد. اجرای سناریوی نشت گاز آمونیاک، تمرین هماهنگی میان نیرو‌های عملیاتی و بررسی مراحل مدیریت حادثه، از جمله بخش‌های این برنامه بود که بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع بحران، آموزش مستمر و همکاری میان دستگاه‌های مسئول تأکید داشت.

رزمایش تخصصی مقابله با تهدیدات نوین (شیمیایی) با محوریت سناریوی نشت گاز آمونیاک، با حضور سردار احمد بیگدلی، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس؛ سرهنگ محمد فرهادی، جانشین فرماندهی ارشد اجا در فارس و کهگیلویه و بویراحمد؛ عبدالله حقیری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس؛ مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز؛ هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز؛ امید جابری، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز و جمعی از مسئولان دستگاه‌های امدادی و اجرایی در یادمان شهید سردار سپهبد محمد پاکپور برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارزیابی آمادگی عملیاتی، سنجش هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و بررسی روند مدیریت حادثه در شرایط اضطراری به اجرا درآمد. سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز نیز در اجرای سناریوی این رزمایش مشارکت داشت.