آزمون ورود به حرفه مهندسی در چهار رشته همزمان با سراسر کشور در جنوب آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علی امیری راد فرماندار مراغه گفت:در آزمون ورود به حرفه مهندسی حدود ۲ هزار و ۲۱۳ نفر از شهر‌های مراغه، بناب، ملکان، عجب‌شیر، لیلان، میاندوآب، شاهین دژ و نقده حضور داشتند.

امیری راد افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های مهندسی شامل عمران، معماری، شهرسازی و نقشه‌برداری برگزار شد..

امیری راد گفت: این آزمون در چارچوب ضوابط قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، با هدف ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان ورود به حرفه و فراهم‌سازی زمینه دریافت پروانه اشتغال به کار، در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اهمیت این آزمون در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان افزود: قبولی در آزمون یکی از شروط لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای است و متقاضیان پس از موفقیت در آزمون و احراز سایر شرایط قانونی می‌توانند برای دریافت پروانه اشتغال به کار اقدام کنند.

برچسب ها: برگزاری آزمون ، فرماندار مراغه
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