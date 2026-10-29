فرمانده انتظامی گراش از کشف اموال باستانی و اشیای تاریخی در یکی از محله‌های آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان داودی فرمانده انتظامی گراش بیان کرد: براساس اطلاعات دریافت شده مبنی بر اینکه فردی در منزلی در یکی محله‌های شهر اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌کند، بلافاصله ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

او تصریح کرد: در جریان این عملیات ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل ۱۲ عدد سکه تاریخی و ۲ عدد گوشواره و انگشتر باستانی که دارای ارزش از نظر تاریخی و فرهنگی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی گراش با بیان اینکه در این زمینه یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد، اضافه کرد: اموال و اشیای کشف شده جهت بررسی‌های تخصصی و حفظ اصالت، به اداره میراث فرهنگی تحویل شد.

سرهنگ داودی ضمن هشدار به افراد سودجویی که در صدد غارت میراث کهن و تاریخی هستند، تاکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفه‌ای همگانی بوده و همکاری شهروندان ضامن حفظ و انتقال این سرمایه‌های گرانبها به نسل‌های آینده خواهد بود.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: سکه تاریخی ، اشیای تاریخی
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