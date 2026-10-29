رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش دانشمند شهید دکتر احمد کریمی راهجردی در طراحی واکسن فخرا و توسعه آزمایشگاه‌های پیشرفته زیستی، تاکید کرد: این شهید والامقام بیش از ۲ دهه از عمر خود را صرف تقویت توان دفاع زیستی کشور و مقابله با تهدیدات بیولوژیک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار غلامرضا جلالی روز پنجشنبه در نخستین برنامه کاری سفر خود به قم با حضور بر مزار دانشمند شهید دکتر احمد کریمی راهجردی در آرامستان بهشت معصومه(س) این استان، به بیان ابعاد علمی و مجاهدت‌های این شهید در حوزه پدافند زیستی پرداخت.

وی با اشاره به بیش از ۲۰ سال فعالیت تخصصی شهید کریمی در حوزه دفاع زیستی و بیولوژیک کشور، اضافه کرد: این شهید بزرگوار در تهیه و تدوین اسناد راهبردی و برنامه‌های ملی دفاع بیولوژیک و پدافند زیستی در برابر تهدیداتی که جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند، تلاش‌های فراوانی انجام داد و از نخبگان برجسته کشور در این حوزه بود.

وی با اشاره به نقش شهید کریمی در طراحی واکسن فخرا، ادامه داد: در نخستین ماه‌های شیوع کرونا، با همکاری مجموعه‌های علمی و تخصصی کشور، روند طراحی و ساخت واکسن کرونا شکل گرفت و شهید کریمی از افراد موثر در شکل‌گیری این حرکت علمی بود؛ واکسن فخرا نیز از دستاوردهای ارزشمند تلاش متخصصان داخلی در این عرصه به شمار می‌رود.

جلالی همچنین با اشاره به نقش شهید کریمی در طراحی و ساخت آزمایشگاه‌های پیشرفته زیستی کشور، گفت: این شهید برای طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی تشخیص بیماری‌ها و عوامل ویروسی خطرناک، مدت‌ها تلاش کرد و با نگاهی فنی و دقیق، مراحل مختلف طراحی و ساخت این زیرساخت‌های راهبردی را دنبال کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن یکی از این آزمایشگاه‌های پیشرفته در حملات دشمن، از تلاش‌های شهید کریمی برای بازیابی تجهیزات و بازسازی مجموعه یاد کرد و افزود: این شهید حتی پس از واردشدن خسارت به آزمایشگاه نیز با جدیت پیگیر بازسازی آن و احیای ظرفیت‌های تخصصی کشور بود.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند شهید دکتر احمد کریمی راهجردی، پدافند زیستی را از حوزه‌های مهم و تخصصی دفاع از جان انسان‌ها و موجودات زنده در برابر تهدیدات پیچیده دانست و ابراز امیدواری کرد: مسیر علمی و تخصصی این شهید والامقام با تلاش نخبگان و متخصصان کشور ادامه یابد.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: استانداری قم ، پدافند غیر عامل
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