باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی اجلاس روسیه و آفریقا اعلام کرد روسیه و آفریقا برای ایجاد نظمی جهانی چندقطبی و عاری از سلطه طلبی، متحدان طبیعی یکدیگر هستند.

پوتین گفت: «روسیه و آفریقا با پیوند‌های دوستی و مشارکت نزدیک و مستحکمی به یکدیگر متصل هستند. ما متحدان طبیعی در ایجاد نظمی جهانی چندقطبی و واقعاً دموکراتیک هستیم؛ نظمی که از سلطه طلبی و معیار‌های دوگانه آزاد باشد و بر احترام به هنجار‌های حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد استوار باشد؛ آن هم با رعایت تمامی این اصول و ارتباط متقابل میان آنها.»

منبع: تاس