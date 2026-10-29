رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد مسکو و کشور‌های آفریقایی در ایجاد نظم جهانی چندقطبی متحدان طبیعی یکدیگر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی اجلاس روسیه و آفریقا اعلام کرد روسیه و آفریقا برای ایجاد نظمی جهانی چندقطبی و عاری از سلطه طلبی، متحدان طبیعی یکدیگر هستند.

پوتین گفت: «روسیه و آفریقا با پیوند‌های دوستی و مشارکت نزدیک و مستحکمی به یکدیگر متصل هستند. ما متحدان طبیعی در ایجاد نظمی جهانی چندقطبی و واقعاً دموکراتیک هستیم؛ نظمی که از سلطه طلبی و معیار‌های دوگانه آزاد باشد و بر احترام به هنجار‌های حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد استوار باشد؛ آن هم با رعایت تمامی این اصول و ارتباط متقابل میان آنها.»

منبع: تاس

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، آفریقا
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