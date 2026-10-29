رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد از کشف و ضبط مقادیری کالای تاریخ‌مصرف‌گذشته و تشکیل پرونده تخلف برای ۱۰ واحد صنفی در جریان بازرسی از بیش از ۱۵ واحد صنفی در منطقه اورامان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آرمان خرمی اظهار کرد: گشت مشترک نظارت بر بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در روستاهای منطقه اورامان برگزار شد و در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، تداخل صنفی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی شناسایی شد.

وی افزود: در این طرح، واحدهای صنفی شامل مرغ‌فروشی‌ها، قصابی‌ها، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند و برای ۱۰ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد با اشاره به کشف و ضبط کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، تأکید کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی با هدف حفظ سلامت شهروندان، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه دارد و با متخلفان مطابق مقررات برخورد می‌شود.

برچسب ها: کردستان ، کالاهای فاسد ، تخلفات صنفی و نظارت
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