باشگاه خبرنگاران جوان ـ آرمان خرمی اظهار کرد: گشت مشترک نظارت بر بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در روستاهای منطقه اورامان برگزار شد و در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، تداخل صنفی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی شناسایی شد.

وی افزود: در این طرح، واحدهای صنفی شامل مرغ‌فروشی‌ها، قصابی‌ها، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند و برای ۱۰ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد با اشاره به کشف و ضبط کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، تأکید کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی با هدف حفظ سلامت شهروندان، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه دارد و با متخلفان مطابق مقررات برخورد می‌شود.