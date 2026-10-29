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پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم

رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و رفع تحریم‌های فروش نفت، از جمله شروط ایران برای پایان جنگ و عبور از وضعیت نه جنگ، نه صلح است؛ شروطی که با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا در مذاکرات و به محور اصلی شروط ایران تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن، شروط ایران برای پایان جنگ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و رفع تحریم‌های فروش نفت، از جمله محور‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

تجربه سه دور مذاکره که هر بار با اقدام نظامی و حمله نامشروع آمریکا متوقف شده، دلیل تأکید تهران بر ضرورت تحقق شروط و تضمین‌های لازم برای توافق است. هم‌زمان، اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره مذاکره و آتش‌بس، بر تردید‌ها درباره جدیت واشنگتن افزوده است.

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