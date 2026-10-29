پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن، شروط ایران برای پایان جنگ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و رفع تحریم‌های فروش نفت، از جمله محور‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

تجربه سه دور مذاکره که هر بار با اقدام نظامی و حمله نامشروع آمریکا متوقف شده، دلیل تأکید تهران بر ضرورت تحقق شروط و تضمین‌های لازم برای توافق است. هم‌زمان، اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره مذاکره و آتش‌بس، بر تردید‌ها درباره جدیت واشنگتن افزوده است.