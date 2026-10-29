رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با انتقاد از جنگ آمریکا علیه ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، درباره پیامد‌های نظامی و اقتصادی این سیاست‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ به‌دلیل وارد کردن آمریکا به جنگ با ایران انتقاد کرد و گفت این جنگ به کاهش ذخایر موشکی آمریکا منجر شده است.

اوباما با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت ایران اکنون بر این آبراه راهبردی حق وتو دارد. او همچنین افزایش قیمت نفت، گازوئیل و سایر کالا‌ها را از پیامد‌های جنگ دانست و تأکید کرد که برخلاف وعده ها این درگیری هنوز به پایان نرسیده است.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین درباره پیامد‌های نظامی این جنگ هشدار داد و گفت کاهش ذخایر موشکی، توانایی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و آسیب‌پذیری این کشور را افزایش داده است.

اوباما در بخش دیگری از سخنانش از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ انتقاد کرد و گفت این تعرفه‌ها هزینه کالا‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داده‌اند. او همچنین با اشاره به اختلافات تجاری واشنگتن با کانادا، رویکرد ترامپ در قبال شرکای تجاری آمریکا را زیر سؤال برد.

اوباما در ادامه تأکید کرد که ارزش‌های اخلاقی آمریکا نیز در انتخابات پیش‌رو به رأی گذاشته شده است و نسبت به رواج دروغ‌گویی، تقلب و زورگویی در بالاترین سطوح قدرت هشدار داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: باراک اوباما ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، اروپا و آلمان از تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران کمک، حمایت و پشتیبانی کردند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
مرگ بر هر دو نفرشون و اطرافیان آنها
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
دلیل اصلی کاهش قدرت خرید در فرانسه، جنگ غیر قانونی و غیر انسانی دولت وحشی آمریکا جنایتکار علیه ایران بوده است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
سگ زرد براردر شغال همشون جنایتکارند
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
سگ زرد برادر شغاله؛ همه از یک جنسند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
اینا اگه رای بیارن اول کاره دنبال این خواهند بود گه مثلا قددت امریکا رت بر گروانند بعد ترامپ را هم افسادش را در موارد خاص رها خواهند کرد تا بر اشتباهات خود بیافزاید تا دو سال دیگه حرف کامل داشته باشند
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
اوباما یک دروغگو و فاسد
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
وقتی میگین مرگ بر آمریکا ،بالاخره شامل اوباما هم میشه،پس خواهشا حرفاشو هی تکرار نکنید
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
ماکرون: جنگ آمریکا علیه ایران موجب اعتراضات در فرانسه شده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
برنی سندرز: ترامپ خطرناک‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکاست + عکس
سناتور آمریکایی: هیچ‌یک از اهداف ترامپ در جنگ با ایران محقق نشده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
ترامپ: فکر می‌کنم نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر خواهیم داد
ترامپ در ادامه توهمات نام‌گذاری‌اش، بار دیگر از تغییر نام تنگه هرمز به نام خودش گفت.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار در جنگ با ایران شکست خورده است
که رئیس‌جمهور آمریکا جنایتکار 100 درصد در جنگ با ایران شکست خورده است.
توافق با آمریکا جنایتکار امکان‌پذیر نیست.
جهان دیگر به دیپلماسی نیاز ندارد چون به خاطر که دیپلماسی ۱۰۰ درصد فقط عامل جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
غلط نکن
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