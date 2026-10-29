باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ به‌دلیل وارد کردن آمریکا به جنگ با ایران انتقاد کرد و گفت این جنگ به کاهش ذخایر موشکی آمریکا منجر شده است.

اوباما با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت ایران اکنون بر این آبراه راهبردی حق وتو دارد. او همچنین افزایش قیمت نفت، گازوئیل و سایر کالا‌ها را از پیامد‌های جنگ دانست و تأکید کرد که برخلاف وعده ها این درگیری هنوز به پایان نرسیده است.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین درباره پیامد‌های نظامی این جنگ هشدار داد و گفت کاهش ذخایر موشکی، توانایی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و آسیب‌پذیری این کشور را افزایش داده است.

اوباما در بخش دیگری از سخنانش از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ انتقاد کرد و گفت این تعرفه‌ها هزینه کالا‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داده‌اند. او همچنین با اشاره به اختلافات تجاری واشنگتن با کانادا، رویکرد ترامپ در قبال شرکای تجاری آمریکا را زیر سؤال برد.

اوباما در ادامه تأکید کرد که ارزش‌های اخلاقی آمریکا نیز در انتخابات پیش‌رو به رأی گذاشته شده است و نسبت به رواج دروغ‌گویی، تقلب و زورگویی در بالاترین سطوح قدرت هشدار داد.

منبع: الجزیره