باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قانون گریزان طی عملیات‌هایی موفق به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری تبهکاران شدند.

موتورسیکلت قاچاق در استهبان روانه پارکینگ شد

فرمانده انتظامی استهبان از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ حجت اله احمدیان فرمانده انتظامی استهبان بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در حال تردد را مشاهده و با اقدامات فنی آن را توقیف کردند.

او افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص گردید موتورسیکلت توقیف شده مدل سوزوکی ۱۰۰۰ بدون مجوز و قاچاق است.

سرهنگ احمدیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راکب برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

توقیف لودر قاچاق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه تریلر کشنده حامل یک دستگاه لودر بدون مجوز به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی فیروزآباد - عسلویه به یک تریلر کشنده که در حال حمل یک دستگاه لودرکماتسو بدون پلاک بود، مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

او افزود: پس از توقف تریلر و در بازرسی دقیق مأموران، مشخص شد که دستگاه لودر مذکور بدون هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه ارزش این وسیله نقلیه برابر نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پرونده قضایی تشکیل و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف موتورسیکلت‌های قاچاق در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی زرین‌دشت بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در منزلی در یکی از محله‌های شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند ۲ دستگاه موتورسیکلت پاکشتی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: مالک برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی زرین دشت با اشاره به جدیت پلیس در برخورد با قانون گریزان و مخلان امنیت و آرامش مردم، یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه و یا خرابکارانه، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آن را اطلاع رسانی کنند.

موتورسیکلت بدون مجوز در داراب توقیف شد

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در جهت طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی بخش جنت شهرستان داراب از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز توسط فردی در یکی از باغات این منطقه مطلع شدند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از محل یک دستگاه موتورسیکلت یاما‌ها ایکس وان ۱۰۰۰ سی سی، که بدون هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت بدون مجوز برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف گنج‌یاب غیرمجاز در منطقه فهلیان شهرستان ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف یک دستگاه گنج‌یاب قاچاق در منطقه فهلیان این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق و احتکار تجهیزات غیرمجاز، مأموران پاسگاه انتظامی فهلیان این شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک نفر عابر پیاده مشکوک شدند.

او افزود: مأموران در بازرسی از کوله پشتی همراه او، موفق شدند یک دستگاه گنج‌یاب قاچاق و غیرمجاز که ارزش آن توسط کارشناسان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، کشف کنند.

فرمانده انتظامی ممسنی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به همراه اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به پاسگاه انتقال داده شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی قاطعانه برخورد می‌کند.

دستگیری محکوم متواری در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری محکوم متواری با بیش از ۱۰۰ میلیارد بدهی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرزمردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری تحت تعقیب مراجع قضایی در سطح این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه شخص مورد نظر که به اتهام ۱۰۰ میلیارد ریال بدهی نیابت قضایی از استان اردبیل، تحت تعقیب و متواری بود را شناسایی و او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی جهت مقابله با مجرمان و هنجارشکنان، ادامه داد: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کشف سیگار‌های قاچاق در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف ۴۱ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از یک واحد صنفی خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: با دریافت خبری مبنی بر توزیع سیگار قاچاق توسط متصدی یک واحد صنفی در یکی روستا‌های شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او گفت: ماموران این فرماندهی پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به آدرس مذکور اعزام شدند و در بازرسی از آن مغازه ۴۱ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص به واحد صنفی متخلف اخطار و متصدی ۳۴ ساله آن با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.