باشگاه خبرنگاران جوان - یک هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دونالد ترامپ با حضور در ایالت‌های مختلف تلاش می‌کند حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه را افزایش دهد؛ تلاشی که در سایه پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در حالی که ترامپ از درآمدهای میلیاردی آمریکا از تحولات خاورمیانه سخن می‌گوید، قیمت بنزین به ۴ دلار و ۲۹ سنت و گازوئیل به ۶ دلار در هر گالن رسیده است؛ وضعیتی که فشار هزینه‌های زندگی بر شهروندان آمریکایی را افزایش داده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک فنلاند، جهان پس از بسته شدن تنگه هرمز ۴۶۸ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده و حدود یک‌سوم این خسارت به آمریکا رسیده است. با وجود جایگاه آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، هزینه اضافی سوخت برای هر شهروند آمریکایی ۴۷۱ دلار برآورد شده؛ رقمی که در کنار تداوم گرانی انرژی، کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان را با چالش روبه‌رو کرده و پیامدهای جنگ را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی آمریکا تبدیل کرده است.