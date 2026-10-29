باشگاه خبرنگاران جوان - شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، در ویژه برنامه «ایران ما» که از شبکه ۳ سیما پخش شد، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی و توسعه‌ای استان اظهار کرد:امروز باید بگوییم استان ما استان طلایی است و مدال طلا بر چهره استان سیستان و بلوچستان می درخشد.

وی با اشاره به سند توسعه کشور گفت: برنامه راهبردی کشور ۶ شاخصه برای توسعه کشور عزیزمان تعریف کرده است که عبارتند از پهناوری سرزمین، جوانی جمعیت، دسترسی به مرزهای زمینی، دسترسی به آب‌های آزاد، دسترسی به ذخایر معدنی و دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر.

داود شهرکی افزود: اگر ایران را بر این شاخص‌ها برای توسعه تعریف کرده اند، استان ما هر ۶ شاخصه را به خوبی داراست؛ به طوری که بیشترین مرز زمینی کشور را داریم و در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به دلیل برخورداری از آفتاب و باد مناسب، تقریبا استان برتر کشور هستیم.

مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سال‌های اخیر واقعیت معدنی استان بیشتر نمایان شده است، تصریح کرد: در گذشته می‌گفتیم استان معدنی هستیم، اما هر وقت حرف از ذخایر معدنی می‌شد نمی‌توانستیم ادعا کنیم؛ منتها امروز بالغ بر یک میلیارد تن مس شناسایی‌شده داریم و با مس سرچشمه کرمان رقابت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه طلا تقریبا ۵۰ تن طلای شناسایی‌شده داریم و در حوزه منیزیت نیز حدود ۳ میلیون تن ذخیره داریم که استان‌ دوم کشور هستیم. درذخایر طلا نیز استان سوم یا چهارم کشوریم و ذخایر استراتژیکی مانند آنتیموان داریم که شمش آن برای صنایع استراتژیک تولید و کاربرد دارد.

داود شهرکی با اشاره به روند توسعه صنایع معدنی استان گفت: استان در حال حاضر سه کارخانه طلا و سه کارخانه فرآوری مس را در حال احداث دارد و یک کارخانه کنسانتره آهن نیز داریم که فولاد آن به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مشترک توسط مردم عزیزوبومی استان با سرمایه‌گذاران دارای توان مالی کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: این ترکیب خوب در استان جواب داده و رونق فراوانی ایجاد کرده است.

مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ذخایر شناسایی‌شده سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال قبل ۱۲۰ میلیون تن ذخیره مس در استان شناسایی شد، در حالی که مجموع ذخایر شناسایی شده مس کشور ۱۶۰ میلیون تن بود؛ یعنی ۸۰ درصد ذخایر مس کشور در استان ما شناسایی شد. در حوزه طلا نیز ۲۰ تن طلای شناسایی‌شده در کشور داشتیم که سهم استان ما ۹ تن بود؛ یعنی ۴۰ درصد ذخایر طلای کشور در سیستان و بلوچستان شناسایی شد.

داود شهرکی با اشاره به تربیت نیروی متخصص در استان افزود: استان هزار عضو نظام مهندسی معدن دارد که در مراحل اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی در کارخانجات و واحدهای معدنی مشغول فعالیت هستند و این رونق در جای‌جای استان هم در فعالیت معدنی و هم در اشتغال اثر خود را گذاشته است.

صمت استان