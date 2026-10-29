باشگاه خبرنگاران جوان - امین عدیلی در بازدید از پروژه ۷۲۳ واحدی اقدام ملی شهر زاهدان بیان کرد: زمین این پروژه در ابتدای سال ۱۴۰۱ تحویل بنیاد مسکن شد و تا اوایل امسال اسکلت آن به طور کامل انجام شد، اما به دلیل اختلاف نظر میان متقاضیان و پیمانکار، بخش نازک‌کاری با کندی پیش می‌رفت.

وی افزود: از ابتدای امسال با مذاکرات انجام‌شده و اعتماد مردم به بنیاد مسکن و شرکت‌های تعاونی، کار با سرعت بسیار خوبی از سر گرفته شد و تنها در هفت ماه گذشته قریب ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در این پروژه ثبت شده است.

تحویل ۲۰۰ واحد تا پایان سال

عدیلی با اشاره به برنامه زمان‌بندی تحویل واحدها تصریح کرد: ان‌شاءالله تا پایان سال ۲۰۰ واحد به طور قطعی تحویل متقاضیان خواهد شد و مابقی پروژه نیز تا شش ماه اول سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد؛ در روزهای اخیر نیز شاهد تحویل ۱۲۰ واحد به متقاضیان بودیم.

وی با اشاره به زیرساخت‌های پروژه خاطرنشان کرد: موضوع آب، فاضلاب، برق و گاز پروژه برنامه‌ریزی شده و هم‌اکنون عملیات اجرای فاضلاب در حال انجام است، لوله‌ها و اتصالات آب و برق آورده شده و تیرهای برق نصب شده‌اند.

قوی‌ترین سازه مسکن استان با قالب تونلی

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به کیفیت فنی پروژه اظهار کرد: اسکلت این پروژه با روش قالب تونلی اجرا شده که یکی از بهترین و قوی‌ترین سازه‌های ایران است؛ دیوارها و سقف با هم بتن‌ریزی و به صورت کاملاً یکپارچه اجرا می‌شود و اتصالات بسیار قوی دارد.

وی افزود: بدون شک اگر نگوییم قوی‌ترین، یکی از قوی‌ترین پروژه‌های استان در حوزه مسکن است و شرکت پیمانکار آن یکی از شرکت‌های بزرگ کشوری با اصل اصفهان است که هر طبقه را ظرف چهار تا پنج روز به اتمام می‌رساند؛ با این کیفیت، قیمت تمام‌شده بسیار مناسب است.

جایگزینی ۳۰ متقاضی غیرهمکار

عدیلی با تأکید بر ضرورت همراهی متقاضیان تصریح کرد: انتظار منطقی این است که همه متقاضیان پای کار بیایند، چراکه تأخیر آنان حق سایر متقاضیان همکار را ضایع می‌کند؛ طبق دستور راه و شهرسازی، متقاضیانی که همکاری نمی‌کنند جایگزین می‌شوند و تاکنون قریب به ۳۰ نفر جایگزین شده‌اند.

وی ادامه داد: اسامی متقاضیان غیرهمکار اعلام و از لیست ذخیره راه و شهرسازی به آنان اطلاع‌رسانی شده است و احتمالاً هفته آینده ۳۰ نفر دیگر جایگزین خواهند شد؛ متقاضیان ذخیره پشت خط منتظرند و به دلیل مناسب بودن قیمت این پروژه، آمادگی لازم را دارند.

منابع بلاعوض و تسهیلات برای متقاضیان

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به حمایت‌های مالی از متقاضیان گفت: بنیاد مسکن در دو مرحله به ازای هر متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان و ۲۵۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی و خانه امید، جمعاً نزدیک ۴۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به پروژه تزریق کرده است.

وی افزود: برای دهک‌های ۱ تا ۴ نیز دولت از محل صندوق ملی مسکن نفری ۴۰۰ میلیون تومان کمک می‌کند و با بانک رسالت نیز تفاهم‌نامه‌ای برای پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان قرض‌الحسنه صفر درصد به ۲۵۰ متقاضی منعقد شده که تاکنون نزدیک ۲۰۰ نفر از آن استفاده کرده‌اند.

عدیلی در پایان با تقدیر از اعتماد مردم خاطرنشان کرد: اعتمادی که مردم به بنیاد مسکن و شرکت‌های تعاونی کرده‌اند، بالاترین سرمایه ماست و امیدواریم با همین همراهی، پروژه با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت به سرانجام برسد.

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