یک پرونده قضایی با میانجیگری صلح‌یاران شورای حل اختلاف و گذشت اولیای دم، در میز صلح و سازش نمایشگاه «روایت دادگستر؛ از انقلاب اسلامی تاکنون» در گرگان به سازش ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان، با اعلام این خبر گفت: این پرونده مربوط به فوت یک نفر در جریان مرمت چاه عمیق بود که در زمان ورود صلح‌یاران، مراحل رسیدگی قضایی آن ادامه داشت.

احمد جعفری، افزود: با توجه به وقوع حادثه در ماه محرم، دیه قانونی شامل دیه کامل به‌علاوه یک‌سوم آن بود و محکوم‌علیه توانایی مالی برای پرداخت مبلغ دیه، را نداشت.

وی گفت: با پیگیری و رایزنی صلح‌یاران شورای حل اختلاف، طرفین شامگاه گذشته در میز صلح و سازش این نمایشگاه حاضر شدند و با پادرمیانی انجام‌شده، اولیای دم به حرمت ایام فاطمیه، بخشی از مبلغ دیه را بخشیدند وسازش حاصل شد.

جعفری ادامه داد: با گذشت شاکیان، این پرونده پیش از صدور رای، با سازش مختومه شد.

نمایشگاه «روایت دادگستر؛ از انقلاب اسلامی تاکنون» با شعار «سنگربان عدالت، خادم ملت و همنوا با ۴ هزار شهید استان گلستان»، همزمان با برگزاری کنگره چهار هزار شهید استان، در محوطه بیرونی دادگستری شهرستان گرگان برپا بود.

این نمایشگاه تا ششم آبان‌ماه، پذیرای شهروندان بود.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، شورای حل اختلاف
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