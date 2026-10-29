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مزاج‌شناسی از روی خواب و میزان انرژی بدن + فیلم

در طب سنتی، میزان و کیفیت خواب و همچنین انرژی بدن با ویژگی‌های مزاجی افراد ارتباط دارد؛ به‌طوری‌که گرمی، سردی، تری و خشکی می‌توانند الگوی خواب و وضعیت فرد هنگام بیدار شدن را تحت تأثیر قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مزاج‌شناسی، افراد دارای مزاج‌تر معمولاً خواب‌آلودترند و برای بیدار شدن به زمان بیشتری نیاز دارند؛ در مقابل، افراد با مزاج خشک‌تر کم‌خواب‌تر توصیف می‌شوند. همچنین سردی مزاج می‌تواند با افزایش تمایل به خواب همراه باشد، در حالی که افراد گرم‌مزاج معمولاً به خواب کمتری نیاز دارند. به همین دلیل، تفاوت در ساعت بیدار شدن و میزان سرحالی افراد پس از خواب، در چارچوب ویژگی‌های مزاجی بررسی می‌شود.

بر این اساس، افراد با مزاج گرم و خشک در گروه کم‌خواب‌تر‌ها قرار می‌گیرند و ممکن است صبح زود با انرژی از خواب بیدار شوند. در مقابل، افراد گرم و‌تر به‌دلیل تری مزاج، معمولاً به خواب بیشتری نیاز دارند. افراد سرد و خشک نیز ممکن است با وجود خواب کمتر، خواب ناآرام‌تری را تجربه کنند؛ به‌گونه‌ای که در طول شب چند بار بیدار شوند یا صبح هنگام برخاستن، به‌اندازه افراد گرم و خشک احساس سرحالی نداشته باشند.

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