باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ پرویز ساعدی اظهار کرد: مهلت شرکت در جشنواره ملی دانش‌آموزی با محوریت شهدای میناب، با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان و فراهم کردن فرصت بیشتر برای ارائه آثار، تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: این تصمیم در پی استقبال دانش‌آموزان از جشنواره و با تأکید بر رویکرد محله‌محوری اتخاذ شده است تا علاقه‌مندان فرصت بیشتری برای خلق و ارسال آثار خود داشته باشند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان با اشاره به اضافه شدن بخش شعر به محورهای جشنواره عنوان کرد: این بخش با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های ادبی و شناسایی استعدادهای آنان پیش‌بینی شده است.

ساعدی تأکید کرد: مشارکت دانش‌آموزان در چنین رویدادهای فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای خلاقانه نسل نوجوان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات باشد.