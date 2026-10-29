رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی ترکیه به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور، بر آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های خود با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک و تحکیم ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک فرارسیدن روز ملی ترکیه به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مردم این کشور، پیوند‌های مستحکم تاریخی، فرهنگی، دینی و همسایگی میان ایران و ترکیه را سرمایه ارزشمند برای دو ملت توصیف و تصریح کرد: این سرمایه ارزشمند در سایه اراده سیاسی مشترک می‌تواند به تعمیق هرچه بیشتر روابط منجر شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه مناسبات حسنه با جمهوری ترکیه به عنوان یک شریک راهبردی و همسایه ارزشمند تاکید داشته افزود: ایران اسلامی آمادگی دارد در راستای تامین منافع مشترک و تحکیم ثبات، امنیت و رفاه منطقه همکاری‌های خود را با آن کشور گسترش دهد.

پزشکیان در این پیام همچنین از خداوند متعال برای رئیس جمهور ترکیه سلامتی و موفقیت و برای ملت ترکیه سعادت و بهروزی مسئلت کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، ترکیه
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