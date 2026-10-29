باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی منصوریان، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استانیزد گفت: مسابقات کاپ آسیایی تیراندازی با کمان به میزبانی عراق برگزار شد و مبینا فلاح، کماندار یزدی تیم ملی ایران، با درخشش در دو بخش انفرادی و میکس ریکرو، دو مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

او افزود: فلاح در رقابت‌های انفرادی ریکرو، پس از استراحت در دور نخست، با پیروزی ۶ بر صفر مقابل نماینده آذربایجان، راه خود را به مراحل بالاتر باز کرد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۶ بر ۴ از سد نماینده بنگلادش گذشت و در مرحله نیمه‌نهایی با پیروزی ۶ بر صفر مقابل کمانداری از آذربایجان، به دیدار پایانی راه یافت.

منصوریان ادامه داد: کماندار ملی‌پوش ایران در فینال این رقابت‌ها به مصاف نماینده بنگلادش رفت و با پیروزی ۶ بر ۴، عنوان قهرمانی ماده ریکرو انفرادی را از آن خود کرد.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد تصریح کرد: ملی‌پوش یزدی کشورمان در بخش میکس ریکرو نیز همراه با محمدحسین گلشنی به میدان رفت. تیم ایران پس از پیروزی مقابل اردن در مرحله حذفی و غلبه بر بنگلادش در نیمه‌نهایی، راهی فینال شد و در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر یک تیم آذربایجان را شکست داد تا دومین مدال طلای فلاح در این مسابقات به ثبت برسد.

منبع؛روابط عمومی