باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی و ضربه به یک شبکه پنج‌نفره از اعضای یکی از فرقه‌ها خبر داد که بنا بر گزارش‌های اولیه، با هدایت رژیم صهیونیستی و ارتباط با تعدادی از اعضای پارلمان اروپا، درصدد جذب، آموزش و سازماندهی نیرو با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند.

مهدی بخشی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده طی ۴ماه اخیر در این پرونده اظهار کرد: سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، شبکه مذکور را شناسایی کرده و در راستای مقابله با فعالیت‌های سازمان‌یافته علیه امنیت کشور، به آن ضربه وارد کرده است.

وی افزود: بررسی ابعاد این شبکه، نحوه ارتباط اعضای آن با عوامل هدایت‌کننده و چگونگی اجرای برنامه‌های جذب، آموزش و سازماندهی در دستور کار قرار دارد و ابعاد مختلف موضوع از منظر امنیتی و قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان کرمان با تأکید بر صیانت از امنیت عمومی و مقابله با اقدامات سازمان‌یافته علیه ثبات کشور تصریح کرد: هرگونه اقدام مجرمانه که با هدف برهم زدن امنیت جامعه، سازماندهی فعالیت‌های غیرقانونی یا تعرض به امنیت ملی صورت گیرد، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با مرتکبان آن برخورد قانونی متناسب انجام می‌شود.

بخشی ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امنیت عمومی و ملی را با رعایت موازین قانونی و حقوق متهمان دنبال می‌کند.