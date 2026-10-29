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تغذیه مناسب، کلید تمرکز بهتر کودکان + فیلم

برای کمک به تمرکز و حافظه، می‌توان به‌جای تنقلات صنعتی مانند چیپس، از گزینه‌هایی مانند بادام، فندق، کشمش و مویز در میان‌وعده‌های روزانه استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای انتخاب میان‌وعده، لازم نیست همیشه سراغ خوراکی‌های گران‌قیمت یا مقدار زیادی آجیل برویم؛ حتی مصرف مقدار کمی بادام، فندق، کشمش یا مویز هم می‌تواند جایگزینی برای تنقلات صنعتی باشد. اگر هزینه چند عدد آجیل را با قیمت چیپس و مقدار واقعی محصول داخل بسته مقایسه کنیم، ممکن است تفاوت قیمت آن‌قدر‌ها هم که تصور می‌کنیم زیاد نباشد.

از سوی دیگر، چیپس معمولاً با روغن سرخ می‌شود و ممکن است حاوی مواد افزودنی باشد. بنابراین، بهتر است هنگام خرید تنقلات، علاوه بر قیمت، به ترکیبات و ارزش غذایی آنها هم توجه کنیم و به‌جای مصرف مداوم خوراکی‌های صنعتی، مقدار متعادلی از آجیل و خشکبار را در برنامه غذایی خود قرار دهیم.

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