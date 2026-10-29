باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان صبح امروز در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان آغاز شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله ابتدا با برنده مبارزه بیامباسورناز مغولستان و داستانبک از قزاقستان دیدار خواهد کرد و در صورت کسب پیروزی برای کسب مدال برنز در مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله ابتدا در مقابل ویکی از هند قرار می‌گیرد و در صورت برتری مقابل این حریف در دیدار رده بندی مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین قرار می‌گیرد.