مدیر کل میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از فعالیت ۲۰ هزار هنرمند دارای مجوز در رشته های مختلف صنایع دستی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - احمد حمزه زاده در جلسه شورای شهر هشترود با بیان اینکه ۸۵ رشته صنایع دستی در آذربایجان شرقی در حال فعالیت است گفت: ۲۰ هزار هنرمند دارای مجوز در این رشته ها فعال هستند.

وی گفت: تاکنون ۲۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی دارای مجوز در استان هم تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

حمزه‌زاده بر رونق صنایع دستی در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: تاکنون ۳۳۵ هنرمند صنایع‌دستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۱۳ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اینکه قلعه ضحاک همچنان نیازمند کاوش‌های عمیق باستان‌شناسی است گفت: تاکنون باستان‌شناسان تنها در بخش شاه‌نشین این قلعه کاوش‌هایی انجام داده‌اند.

ابراهیم حسنی فرماندار هشترود هم نبود دکل و آنتن‌دهی مناسب شبکه‌های همراه اول و ایرانسل در محدوده قلعه ضحاک را از چالش‌های مهم حوزه گردشگری دانست و گفت: این موضوع باعث شده گردشگران با مشکلات متعددی روبرو شوند و حتی در مواقع بروز حادثه نمی توانند نیرو‌های امدادی را مطلع کنند.

وی خواستار اختصاص بودجه برای ادامه عملیات جاده سلامت شد و گفت:متاسفانه ادامه عملیات سالهاست که راکد مانده و کار‌های عملیاتی صورت گرفته در سال‌های گذشته هم در حال تخریب است.