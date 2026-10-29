تیم مشتاق بهنمیر با شایستگی و اقتدار کامل قهرمان مسابقات هندبال نونهالان دختر منطقه شمال کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در بازی فینال رقابت ها که با حضور ۸ تیم در سالن مرحوم مجدآرا شهر بهنمیر مازندران برگزار شد، تیم مشتاق بهنمیر با نتیجه ۳۲ بر ۱۶ اساطیر شرق مشهد را مغلوب کرد و با مربیگری رقیه نادری جشن قهرمانی گرفت.

در دیدار رده بندی مسابقات هندبال نونهالان دختر منطقه شمال کشور، تیم هیات هندبال نجف آباد با برتری ۳۸ بر ۲۵ برابر برزین مشهد بر سکوی سوم ایستاد.

تیم فروشگاه زنجیره ای مشتاق دختران مشتاق بهنمیری بدون شکست و با پیروزی در همه بازی ها با اقتدار فاتح این رقابت ها شد.

در آئین اهدای مدال و جام به تیم های برتر با حضور شکراللهی بخشدار بهنمیر، معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، الهام شیری نایب رئیس استان، حامد عبداللهی دبیر هندبال مازندران و اسدپور رئیس ورزش و جوانان بهنمیر برگزار شد.

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برچسب ها: مسابقات ورزشی ، هندبال
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