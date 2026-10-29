نمایندهٔ مردم یزد در مجلس با انتقاد از بیِ توجهی به سهم استان یزد در توزیع خدمات، گفت: یزد هزینه‌های مهاجرپذیری را می‌دهد، اما سرانهٔ خدمات آن افزایش نمی‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر،زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری، برنامه‌ریزی و توسعهٔ استان یزد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با انتقاد از موانع پیش روی اجرای طرح‌ها اظهار کرد: مردم یزد برای اجرای برخی طرح‌ها حاضرند هزینه کنند، اما در مسیر دریافت مجوزها، به‌ویژه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، با موانع روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کنندهٔ سلامت عمومی در استان افزود: یزد از نظر ابتلا به انواع سرطان در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار دارد و لازم است مشکلات زیست‌محیطی و مسائل مرتبط با آب به شکل جدی بررسی شود.

نمایندهٔ مردم یزد در مجلس، نبود پایبندی برخی معادن به مسئولیت‌های اجتماعی را از دیگر مشکلات استان دانست و تصریح کرد: برخی معادن، به‌ویژه مجموعه‌های خصولتی، حقوق مردم و مسئولیت‌های اجتماعی خود را به درستی ادا نمی‌کنند.

جوکار در تشریح پیامد‌های مهاجرپذیری برای استان بیان کرد: در یکی از شهرستان‌های استان، ۴۵ درصد افراد بیمه‌شده غیربومی هستند، اما سرانهٔ خدمات درمانی، فرهنگی و مسکن متناسب با رشد جمعیت افزایش نیافته است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سهم استان از خدمات و امکانات خاطرنشان کرد: روند مهاجرت و تحمیل هزینه‌های مهاجرپذیری به یزد، در کنار پدیدهٔ مهاجرت نخبگان، ضرورت بازنگری در توزیع سرانه‌ها و امکانات را دوچندان کرده است.

برچسب ها: مشکلات مردم ، نماینده مجلس ، گرانی در بازار ، یزد جهانی
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