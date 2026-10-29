باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - در روستای موزرم، بخش مرکزی شهرستان دزپارت، جوانی تصمیم گرفت به جای دست روی دست گذاشتن، آستین همت بالا بزند. آرش شیرزادی، با سرمایه‌گذاری در پرورش بوقلمون، نه تنها برای خودش، بلکه برای روستایش فرصتی تازه رقم زد.

روستای موزرم در دزپارت، مانند بسیاری از روستاهای کمتر برخوردار خوزستان، سال‌هاست با مشکل بیکاری و مهاجرت جوانان دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما خانواده شیرزادی نشان دادند که با پشتکار، استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت‌های مناسب، می‌توان رونق اقتصادی را به روستاها بازگرداند.

۲۹ میلیارد تومان؛ سرمایه‌ای برای تغییر

آرش شیرزادی درباره طرحش می‌گوید: این طرح بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان هزینه داشته که با کمک دولت و جهاد کشاورزی بوده است. ما با این هزینه ۵ تن را به صورت مستقیم و ۵ تن را هم به صورت غیر مستقیم مشغول به کار کردیم.

او درباره زمان اجرای طرح می‌افزاید: این طرح از آغاز شروع به کار تا پایان کار، به مدت ۶۵ روز طول کشید. با چشمان امیدوار آغاز شد و حالا این واحد تولیدی به یک بنگاه اقتصادی واقعی تبدیل شده است. ما خیلی خوشحالیم که این طرح را راه‌اندازی کردیم.

شیرزادی با تأکید بر نقش خانواده گفت: در اینجا خانواده ستون اصلی موفقیت است.

یکی از کارکنان که در این طرح مشغول به کار شده، اضافه کرد: به امید خدا از موقعی که طرح آقای شیرزادی راه افتاد، مشغول شدم و کنار خانواده‌ام زندگی خوشی دارم.

این تلاش‌ها تنها به یک نفر محدود نمی‌شود؛ این طرح در حال تزریق حیات به اقتصاد محلی است. خانواده شیرزادی ساکن روستای موزرم، با راه‌اندازی و توسعه پرورش بوقلمون، نه تنها برای اعضای خانواده خود اشتغال پایدار ایجاد کردند، بلکه زمینه‌ساز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای چندین نفر از اهالی منطقه نیز شدند.

طرح پرورش بوقلمون موزرم، نمونه‌ای بارز از تحقق شعار تولید و اشتغال در دل روستاهاست؛ حرکتی که نشان می‌دهد با پشتکار، استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت‌های مناسب، می‌توان رونق اقتصادی را به روستاها بازگرداند و مانع از مهاجرت جوانان شد.