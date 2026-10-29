باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت یمن امروز پنجشنبه اعلام کرد که در آمار اولیه حمله عربستان سعودی به دو خانه در منطقه البرح، شهرستان مقبنه، در غرب استان تعز، ۱۲ غیرنظامی به شهادت رسیده و سه نفر دیگر با جراحات وخیم زخمی شده‌اند.

خبرنگار المیادین در یمن نیز تایید کرد که عربستان سعودی مجموعه‌ای از حملات هوایی را به دو شهرستان ذوباب و المخا در مناطق ساحلی استان تعز، در جنوب غربی این کشور، انجام داده است.

روز گذشته نیز سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۱ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن و استان‌های جوف، تعز، عمران، حجه، صعده، ضالع، محویت و لحج انجام داده است.

سریع توضیح داد که این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند، انجام شده و حملات موشکی نیز از نجران صورت گرفته است. وی افزود که این حملات ده‌ها شهید و زخمی، از جمله زنان و کودکان، برجای گذاشته است.

منبع: المیادین