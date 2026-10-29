باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، لغو دو تصویب‌نامه پیشین دولت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس ابلاغیه رئیس‌جمهور، از تاریخ صدور لازم‌الاجرا شده است.

بر اساس تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۴۱ مورخ ۶ آبان ۱۴۰۵، هیئت وزیران در راستای اختیارات قانونی خود و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو تصویب‌نامه قبلی دولت را لغو کرد.

مطابق متن ابلاغیه، تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۰۳/ت ۶۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و تصویب‌نامه شماره ۵۸۷۱۰/ت ۶۵۱۲۵هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴، از تاریخ صدور مصوبه جدید ملغی‌الاثر خواهند بود.

این مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط باید مفاد آن را در چارچوب وظایف قانونی خود مدنظر قرار دهند.

بررسی متن ابلاغیه نشان می‌دهد که محور اصلی این تصمیم، لغو اعتبار دو مصوبه پیشین دولت است؛ با این حال، در سند منتشرشده جزئیات موضوعی و آثار اجرایی این دو تصویب‌نامه و همچنین دلایل ارائه پیشنهاد لغو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح نشده است.

از این رو، برای ارزیابی دقیق‌تر آثار این تصمیم بر بخش صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی، لازم است موضوع و مفاد تصویب‌نامه‌های لغوشده نیز بررسی شود.