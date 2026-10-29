آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با انتشار تصویری با وضوح بالا، وجود یک هواپیمای فضایی آزمایشی و قابل استفاده مجدد چین در مدار زمین را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «دِ وار زون» گزارش داد که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا ادعا کرده است که تصویری که از چند سال پیش در فضای مجازی منتشر شده، یک هواپیمای فضایی آزمایشی و قابل استفاده مجدد چین را در حال پرواز در مدار زمین نشان می‌دهد.

این آژانس نسخه‌ای با وضوح بالاتر از تصویر مذکور را در گزارش جدید خود درباره چالش‌های امنیتی در فضا منتشر کرد که امکان مشاهده دقیق‌تر طراحی این فضاپیما، بال‌ها و محفظه بارِ باز آن را فراهم می‌کند.

شرکت «فانتور» که پیش‌تر با نام «مکسار» شناخته می‌شد، ادعا کرد که ماهواره «ورلدویو-۳» این تصویر را در ۲۸ مه ۲۰۲۴ از فاصله‌ای کمی کمتر از ۹۰ کیلومتر ثبت کرده است.

پماهواره‌ای متصل به فضاپیما و محفظه بار باز

این شرکت توضیح داد که یک ماهواره مستقل در بخش پشتی فضاپیما به آن متصل به نظر می‌رسد و ساختار بدنه و صفحات خورشیدی آن قابل مشاهده است. همچنین در‌های محفظه بار فضاپیما به‌وضوح باز هستند.

این تصویر، طرحی شبیه به یک شاتل فضایی کوچک را نشان می‌دهد که به بال‌های کوچک و دو سکان عمودی مجهز است. بر اساس تحلیل این وب‌سایت، طراحی این فضاپیما شباهت زیادی به هواپیمای فضایی آمریکایی «ایکس-۳۷بی» دارد، هرچند شکل و ابعاد بال‌های آن تفاوت قابل‌توجهی با نمونه آمریکایی دارد.

نسخه‌ای با وضوح پایین‌تر از این تصویر در جریان یک مجمع فضایی در کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ به نمایش درآمده بود، اما در آن زمان مشخص نبود که تصویر مربوط به فضاپیمای چینی است یا نمونه آمریکایی آن.

چهار ماموریت مداری از سال ۲۰۲۰

بر اساس گزارش این وب‌سایت، چین از سال ۲۰۲۰ تاکنون چهار ماموریت مداری جداگانه را با استفاده از همین فضاپیمای آزمایشی انجام داده است. آخرین پرتاب این فضاپیما در هفتم فوریه سال جاری میلادی انجام شد.

در جریان سومین ماموریت این فضاپیما که از ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ تا ششم سپتامبر ۲۰۲۴ ادامه داشت، پرتاب اجسام کوچکی به مدار زمین مشاهده شد که ماهیت آنها مشخص نیست. این وب‌سایت همچنین از مشاهده پرتاب یک جسم دیگر در جریان ماموریت کنونی این فضاپیما خبر داد.

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا اعلام کرد که چین دو مدل اصلی هواپیمای فضایی با نام‌های «شن‌لونگ» و «تنگ‌یون» در اختیار دارد، اما مشخص نکرد که کدام‌یک از این دو مدل در تصویر دیده می‌شود.

این گزارش توضیح داد که این فضاپیما‌ها قادرند اجسامی را به مدار زمین منتقل کنند، آنها را مورد آزمایش قرار دهند و سپس به زمین بازگردند. قابلیت استفاده مجدد و توانایی مانور در فضا، از ویژگی‌های این فضاپیماهاست که آنها را برای انجام برخی ماموریت‌ها نسبت به ماهواره‌های متعارف مناسب‌تر می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: فضاپیما ، چین و آمریکا ، مدار زمین
خبرهای مرتبط
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
فضاپیمای دراگون بیش از ۶۰۰۰ پوند محموله را به ایستگاه فضایی بین‌المللی رساند
فضاپیمای «مدارگرد خورشیدی» معمای پدیده باد خورشیدی را حل کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان شمارش آرای انتخابات کنست؛ ائتلاف نتانیاهو از کسب اکثریت بازماند
ترامپ: جنگ با ایران خیلی زود به پایان می‌رسد
سفیر اسرائیل به ترامپ: تصمیم‌ها در تل‌آویو گرفته می‌شود، نه واشنگتن
سناتور آمریکایی: طرح نظامی ترامپ علیه ایران به اهداف خود نخواهد رسید
مکرون: دلیل اصلی کاهش قدرت خرید در فرانسه، جنگ علیه ایران است
ترامپ از برکناری یک مقام به‌دلیل افشای اطلاعات محرمانه خبر داد
آیزنکوت: نتانیاهو در پی بی‌اعتبار کردن انتخابات اسرائیل است
انصارالله یمن از حمله به تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان خبر داد
ترکیه اتهام دخالت در انتخابات رژیم اسرائیل را رد کرد
تحقیقات شاباک درباره دستکاری در انتخابات اسرائیل
آخرین اخبار
انصارالله یمن از حمله به تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان خبر داد
ترکیه اتهام دخالت در انتخابات رژیم اسرائیل را رد کرد
پوتین: برای جنگ با اروپا آماده‌ایم، اما خواهان آن نیستیم
گزارش حادثه دریایی در تنگه هرمز
آیزنکوت: نتانیاهو در پی بی‌اعتبار کردن انتخابات اسرائیل است
پایان شمارش آرای انتخابات کنست؛ ائتلاف نتانیاهو از کسب اکثریت بازماند
ترامپ: جنگ با ایران خیلی زود به پایان می‌رسد
گزارش‌ها از حمله احتمالی به تاسیسات آرامکو
ترامپ از برکناری یک مقام به‌دلیل افشای اطلاعات محرمانه خبر داد
سفیر اسرائیل به ترامپ: تصمیم‌ها در تل‌آویو گرفته می‌شود، نه واشنگتن
سید الحوثی: تجاوز به یمن تحت نظارت آمریکا و با مشارکت و اسرائیل است
سناتور آمریکایی: طرح نظامی ترامپ علیه ایران به اهداف خود نخواهد رسید
مکرون: دلیل اصلی کاهش قدرت خرید در فرانسه، جنگ علیه ایران است
تحقیقات شاباک درباره دستکاری در انتخابات اسرائیل
هواپیمایی فرانسوی تعلیق پرواز‌ها به ریاض و دبی را تمدید کرد
تبریک حزب‌الله به داسلیوا پس از پیروزی در انتخابات
پنتاگون احتمال حمله سایبری به فریزرهای پایگاه‌های نظامی آمریکا را بررسی می‌کند
غرق شدن کشتی اسرائیلی با حمله پهپادی در بلغارستان
رویترز: بن‌بست در انتخابات رژیم صهیونیستی چه پیامد‌هایی برای ترامپ دارد؟
خستگی واشنگتن از نتانیاهو پس از انتخابات اسرائیل
روسیه: آماده میانجی‌گری میان ایران و آمریکا هستیم
مسکو: زمان مذاکرات سه‌جانبه به اقدامات کی‌یف بستگی دارد
قطر اتهام دخالت در انتخابات رژیم صهیونیستی را رد کرد
تأکید دوباره پوتین بر حمایت روسیه از تشکیل کشور فلسطین
آمریکا ادعا کرد چین یک فضاپیمای مخفی دارد
حملات عربستان به تعز؛ ۱۲ غیرنظامی شهید شدند
هشدار مجدد اوباما درباره پیامدهای جنگ ترامپ علیه ایران
پوتین: روسیه و آفریقا متحدان طبیعی در ایجاد نظم چندقطبی جهان هستند
انفجار کپسول اکسیژن در آمبولانس در پاکستان ۹ کشته بر جا گذاشت
۴ شهید و بیش از ۴۰ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه