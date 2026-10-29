حفاظت از حافظه تاریخی کردستان؛ مأموریتی فراتر از نگهداری بناها

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ سرهنگ آیت احمدی امروز پنجشنبه در جریان بازدید از تعدادی از بنا‌ها و مجموعه‌های تاریخی سنندج، وضعیت حفاظت از آثار تاریخی و اموال فرهنگی استان را بررسی کرد.

موزه باستان‌شناسی سنندج، عمارت آصف معروف به خانه کُرد، عمارت خسروآباد، خانه حبیبی و مخازن نگهداری اموال فرهنگی از جمله بخش‌هایی بودند که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفتند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در این بازدید با اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی و اموال فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از این سرمایه‌ها از مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی است و مراقبت مستمر از آنها، به‌ویژه در شرایطی که بنا‌های تاریخی در معرض آسیب و تهدید قرار دارند، اهمیت بیشتری دارد.

احمدی همچنین بر ضرورت تقویت اقدامات حفاظتی و استمرار نظارت برای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

گنجینه‌هایی که بخشی از هویت کردستان هستند

بنا‌های تاریخی سنندج تنها یادگار‌هایی از معماری گذشته نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی مردم کردستان را در خود جای داده‌اند؛ ازاین‌رو حفاظت از آنها علاوه بر نگهداری از ساختمان‌ها و اشیای تاریخی، به معنای صیانت از میراثی است که به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.

موزه باستان‌شناسی سنندج، عمارت آصف (خانه کرد) و عمارت خسروآباد از جمله آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهر هستند که بخشی از پیشینه تاریخی، معماری و هویت فرهنگی استان کردستان را به نمایش می‌گذارند.

در پی تهاجم نظامی به کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردین‌ماه سال جاری، بخش‌هایی از هسته مرکزی و بافت تاریخی سنندج، از جمله محدوده بنا‌هایی همچون عمارت آصف، عمارت خسروآباد و موزه باستان‌شناسی، در معرض تهدید قرار گرفتند و موضوع حفاظت از این آثار اهمیت بیشتری یافت.

ضرورت حفاظت از میراث برای نسل‌های آینده

میراث تاریخی سنندج از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری کردستان محسوب می‌شود و حفاظت از آن، علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری، زمینه معرفی بهتر پیشینه فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند.

بازدید فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از مجموعه‌های تاریخی سنندج در شرایطی انجام شد که مراقبت از بنا‌ها و اموال فرهنگی، نیازمند استمرار اقدامات حفاظتی، نظارت مؤثر و همکاری دستگاه‌های مسئول است؛ موضوعی که اهمیت آن با توجه به ارزش تاریخی این آثار و ضرورت انتقال سالم آنها به نسل‌های آینده، بیش از پیش نمایان می‌شود.