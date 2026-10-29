رئیس جمهور روسیه مجددا بر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر بر حمایت مسکو از راه‌حل دوکشوری تأکید کرد و آن را تنها راه صلح در منطقه دانست.

پوتین در نشست عمومی اجلاس روسیه و آفریقا گفت: «روسیه از این دیدگاه حمایت می‌کند و معتقد است که راه‌حل نهایی مسئله فلسطین تنها از طریق اجرای اصل شناخته‌شده دو کشوری، از جمله تشکیل یک کشور مستقل و کامل در سرزمین فلسطین، یعنی کشور فلسطین، امکان‌پذیر است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آتش‌بس در نوار غزه همچنان به‌طور رسمی برقرار است، هرچند نظامیان اشغالگر همچنان در این باریکه حضور دارند و روزانه چندین فلسطینی را به شهادت می‌رسانند.

منبع: بریکینگ نیوز